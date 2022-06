Ουγγαρία - Αγγλία: Ανήλικοι θεατές γιούχαραν τους Άγγλους διεθνείς για το «Black Lives Matter» - Βίντεο

Παρά το γεγονός ότι αυτός αγώνας έπρεπε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, οι Ούγγροι έβαλαν στις εξέδρες 30.000 παιδιά έως 14 ετών αφού τους δίνει αυτό το δικαίωμα το άρθρο 73 της UEFA.

Hungary forced to play game behind closed doors due to fan racism, let in 30,000+ under 14s, who boo England players taking the knee pic.twitter.com/jt652RE310