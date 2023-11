Ουί Τζο Χουάνγκ: Συνελήφθη ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού για διαρροή «ροζ» βίντεο

Η Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία της Σεούλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20/11) ότι το γραφείο έρευνας κάλεσε τον Χουάνγκ για ανάκριση το Σάββατο (18/11). Τον Ιούνιο ένα άγνωστο άτομο, που ισχυρίστηκε ότι ήταν πρώην εραστής του 31χρονου Νοτιοκορεάτη, κατηγόρησε μέσω Instagram τον πρώην μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού για το γεγονός ότι τράβαγε βίντεο χωρίς συγκατάθεση και ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με πολλές γυναίκες.

Το συγκεκριμένο άτομο κατηγόρησε τον Χουάνγκ λέγοντας πως στο παρελθόν έχει ξεγελάσει πολλές γυναίκες για να κάνουν σεξ μαζί του, προσποιούμενος ότι είχε σχέσεις μαζί τους. Οι αναρτήσεις περιελάμβαναν βίντεο και εικόνες από οικείες σκηνές μεταξύ του πρώην άσου των ερυθρολεύκων και γυναικών. Ο Χουάνγκ από την πλευρά του υπέβαλε ποινικές καταγγελίες εναντίον του ατόμου για συκοφαντική δυσφήμιση και εκβιασμό.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χουάνγκ, το κινητό του 31χρονου ποδοσφαιριστή κλάπηκε ενώ έπαιζε στον Ολυμπιακό. Το άτομο αυτό φέρεται να έστειλε μηνύματα στον Χουάνγκ μέσω Instagram από τον Μάιο, απειλώντας να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ.

Hwang Ui-jo was investigated by the police last weekend as a suspect on charges of secretly filming himself having sex. He denies the charges. (Yonhap News) pic.twitter.com/JYpyvnLhwf