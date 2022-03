Ουκρανία: Από αρχηγός της Εθνικής ομάδας, πράκτορας των Ρώσων

Έτσι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας αποφάσισε νε τον τιμωρήσει «βαριά». Να τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Έχοντας εξετάσει τη προσφυγή της Επιτροπής Δεοντολογίας και Δίκαιου παιχνιδιού, σχετικά με τον Ανατόλι Τίμοστουκ, η Επιτροπή Ελέγχου και Πειθαρχικής Επιτροπής της Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίας της Ουκρανίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Να στερήσει από τον Τίμοστσουκ την άδεια προπονητή του επιπέδου Pro που εκδίδεται από το Κέντρο Αδειών UAF.

2.Να δώσει εντολή στην διοίκηση της UAF να ζητήσει από τις δημόσιες αρχές να στερήσουν την Τιμοστσούκ από όλα τα κρατικά βραβεία και τους τιμητικούς τίτλους.

3. Να του στερήσει όλους τους τίτλους, τα πρωταθλήματα, τα Κύπελλα, και το Σούπερ Καπ Ουκρανίας.

4. Να αποκλειστεί από το επίσημο μητρώο παικτών των εθνικών ομάδων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουκρανίας.

- Να του απαγορεύσει να συμμετέχει σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες στο έδαφος της Ουκρανίας εφ' όρου ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο Ανατόλι Τιμοστσούκ, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας, όχι μόνο δεν έκανε καμία δημόσια δήλωση σχετικά, αλλά ούτε διέκοψε τη συνεργασία του με τον σύλλογο των επιτιθέμενων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ουκρανία τον κατηγορούν ως πράκτορα των Ρώσων από το 2012!

Το θέμα έφερε στο φως ο Ουκρανός δημοσιογράφος, Κοστιαντίν Αντριούκ, ο οποίος παρουσίασε και στοιχεία. «Εγώ, ο Ανατόλι Τιμοστσούκ, επιβεβαιώνω τη συμφωνία μου για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελούς και μακροπρόθεσμης συνεργασίας και εκφράζω την ετοιμότητά μου να συμμορφωθώ με το Σύνταγμα και τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας», αναφέρει ένα από τα έγγραφα που "καίνε" τον Ανατόλι.

TYMOSHCHUK IS AN FSB AGENT? ??

Investigative journalist Kostyantin Andriyuk has just shared the alleged following info:

About 4 years ago, during the first news about the divorce, KA received an interesting message with 5 photos from an unknown addressee. Documents from 2012 pic.twitter.com/SOu7c1cGdo