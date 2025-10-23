Ούρος Νίκολιτς: Αποκλείστηκε από όλες τις διοργανώσεις της Euroleague - Real.gr

Η είδηση της σύλληψης του Σέρβου διαιτητή Ούρος Νίκολιτς έχει προκαλέσει έντονο αναβρασμό στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες και τη Euroleague Basketball να προχωρά άμεσα σε επίσημες ενέργειες.

Με ανακοίνωσή της, η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε ότι ο διαιτητής τίθεται εκτός όλων των διοργανώσεων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της, έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική αξιολόγηση της Euroleague Basketball.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ο Νίκολιτς συνελήφθη ως ύποπτος για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές παράνομες δραστηριότητες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Επίσημη δήλωση της Euroleague Basketball

Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες αναφορές που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές αρχές, η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής:

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς έχει αποκλειστεί από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική αξιολόγηση της Euroleague Basketball».