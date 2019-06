«Όχι» από Πιτίνο σε Παναθηναϊκό για τα... μάτια του ΝΒΑ

Πηγή: filathlos.gr

Ο Πιτίνο είχε κάνει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο δύο ραντεβού και όλα έδειχναν μεγάλες πιθανότητες παραμονής. Ο Πιτίνο είχε ανακοινώσει πως θα κάνει γνωστή την τελική του απόφαση σήμερα Παρασκευή αφού πρώτα συζητήσει με την οικογένειά του στις ΗΠΑ, αλλά το κλίμα ήταν κάτι παραπάνω θετικό και τα μηνύματα από όλες τις πλευρές έδειχναν πως η συμφωνία ήταν κοντά.

Τελικά, όμως, η υπόθεση δεν κατέληξε όπως θα ήθελαν οι πράσινοι. Όπως έγινε γνωστό από τον πιο έγκυρο μπασκετικό δημοσιογράφο στις ΗΠΑ, τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Αμερικανός τεχνικός δεν μείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και την νέα σεζόν διότι θέλει να κυνηγήσει μια θέση στο ΝΒΑ.

Naismith Hall of Fame coach Rick Pitino has turned down an offer to return as president and coach of Panathinaikos, the franchise he led to a Greek League championship this season, Pitino tells ESPN.