ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Ανείπωτη θλίψη για τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την θλίψη και την οδύνη της για το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε την ζωή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και παράλληλα εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φίλων της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…