Παγκόσμιο εφήβων/νεανίδων: Πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά εκτός τελικού ο Ντούμας - Real.gr

Ακόμα μία πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας, την πέμπτη ημέρα (23/8) του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κολύμβησης Εφήβων-Νεανίδων, που διεξάγεται στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Το πρωί ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον ημιτελικό με επίδοση 27.62, που αποτελεί και νέο Πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων. Όμως, στη δεύτερη ημιτελική σειρά που έγινε το απόγευμα, τερμάτισε 5ος με 27.76 και έχασε για λίγο τη συμμετοχή στον μεγάλο τελικό, καθώς προκρίθηκαν οι 4 πρώτοι.

Θυμίζουμε πως ο Ντούμας κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 100μ πρόσθιο και μάλιστα με ιστορικό τριπλό Πανελλήνιο ρεκόρ (στον ημιτελικό), καταφέρνοντας να γίνει ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κολύμπησε (59.77) κάτω από το ένα λεπτό στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Στους υπόλοιπους προκριματικούς με ελληνικές συμμετοχές:

– Στα 100μ. ελεύθερο Εφήβων, ο Νίκος Σπαθαράκης με χρόνο 50.89 κατατάχθηκε στην 40η θέση, ενώ ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν 60ος με 52.34.

– Στα 400μ. Μικτή Ατομική Εφήβων, ο Ιάσονας Ρούτουλας τερμάτισε με χρόνο 4:24.64 και βρέθηκε στην 15η θέση και ο Βασίλης Χάρα με 4:29.49 πήρε την 23η θέση.

– Τέλος, στα 50μ. ελεύθερο Νεανίδων, η Δέσποινα Πυρίλη με επίδοση 26.40 κατατάχθηκε στην 26η θέση και η Ηλέκτρα Μαγκώτσιου με 26.91 στην 41η.