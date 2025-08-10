Παγκόσμιο Κωπηλασίας εφήβων-νεανίδων: Δεύτερη δύναμη στον κόσμο η Ελλάδα - Real.gr

Η ελληνική κωπηλασία έγραψε ακόμα μια "χρυσή" σελίδα στην ιστορία της.

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στο Τρακάϊι της Λιθουανίας τα “γαλανόλευκα” κουπιά κατέκτησαν τέσσερα μετάλλια εκ των οποίων δυο χρυσά, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο ενώ είχαν μια ακόμα παρουσία σε τελικό και μία 6η θέση. Συγκομιδή που την φέρνει δεύτερη δύναμη στον κόσμο στην κατηγορία αυτή, πίσω από την Βρετανία και μπροστά από υπερδυνάμεις όπως η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Ρουμανία και η Ιταλία.

Η Βαρβάρα Λυκομήτρου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκιφ Νεανίδων με φανταστική κούρσα αφού μετά τα 1.300 μέτρα «πάτησε το γκάζι» και προσπέρασε την Ισπανίδα αντίπαλο της αφήνοντας την στην 2η θέση.

Αυτό ήταν το τρίτο χρυσό μετάλλιο φέτος για τη Λυκομήτρου μετά από αυτά στο Ευρωπαϊκό Εφήβων-Νεανίδων της Πολωνίας στο σκιφ και στο Παγκόσμιο Κ23 στο διπλό με την Κοντού.

Χρυσό μετάλλιο και από τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη στο τελικό του διπλού σκιφ νεανίδων με μια μοναδική κούρσα από το ελληνικό πλήρωμα που πήρε την πρωτοπορία από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό σε χρόνο 7:39.77 μπροστά από τις βάρκες της Μεγάλης Βρετανίας 7:44.67 και της Γερμανίας 7:48.41.

Για την Διαβάτη ήταν το δεύτερο χρυσό φέτος μετά τη νίκη (μαζί με την Ντάρα) στο Ευρωπαϊκό, ενώ η Μουρατίδου είχε πάρει το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό στο τετραπλό.

Το τρίτο μετάλλιο χρονικά για την Ελλάδα έχει χρώμα αργυρό και το έφεραν οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης που κατέκτησαν το ασημένιο στο τελικό του διπλού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κι ενώ στο Ευρωπαϊκό είχαν κατακτήσει το χρυσό. Το ελληνικό πλήρωμα μετά από μια εξαιρετική κούρσα έπεσε 2ο στο τερματισμό με 6:46.83 πίσω από την Ιρλανδία (6:39.57) και πολύ μπροστά από τη Γερμανία (6:57.37). Οι δυο τους είχαν αναδειχθεί πρωταθλητές Ευρώπης και τον Μάιο στην Κρούζιτσα.

Οι Ανδρέας Μπούρκας-Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο τελικό της δικώπου άνευ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάνοντας μια εξαιρετική κούρσα αφού από τη 5η θέση, με σπουδαίο φίνις κατάφεραν να ανέβουν στην 3η τερματίζοντας σε 7:08.84. Αξίζει να σημειωθεί η τεράστια πρόοδος του συγκεκριμένου πληρώματος που στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο είχαν κατακτήσει την 6η θέση.

Μια πολύ καλή κούρσα και μια σημαντική εμπειρία για το τετραπλό σκιφ των Νεανίδων που έφερε την 6η θέση στο ελληνικό πλήρωμα με χρόνο 7:10.49.

Οι Νεφέλη Ντάρα-Ελένη Παπαρρίζου-Παναγιώτα Καλαϊτζή- Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη θα κρατήσουν την εμπειρία σε ένα τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος που είναι το μεγάλο τους κέρδος.

Η ελληνική αποστολή επιστρέφει την Δευτέρα 11/8 στις 20:30 μέσω Κωνσταντινούπολης.