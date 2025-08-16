Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο Νέων Γυναικών: «Χάλκινη» η εθνική - Real.gr

Με το χάλκινο μετάλλιο επιστρέφει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βραζιλίας η εθνική νέων γυναικών! Οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα… πάτησαν γκάζι στην 3η περίοδο και επικράτησαν με 10-7 της Ιταλίας, στον «μικρό» τελικό, στην πόλη Σαλβαδόρ.

Αναλυτικά:

Το ξεκίνημα ήταν μουδιασμένο για την εθνική νέων γυναικών που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 (6.50 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο), έφθασε στην ισοφάριση (3-3) με τις Τριχά και Σαλταμανίκα, αλλά οι Ιταλίδες πήραν και πάλι το προβάδισμα με 4-3. Στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως, οι Ελληνίδες διεθνείς «γύρισαν» τον διακόπτη. Μπήκαν αποφασισμένες για τη νίκη και κατάφεραν με ένα σερί 4-0 να περάσουν μπροστά με 7-4, ενώ στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου έκαναν «νταμπλ σκορ» (10-5).

Συνολικά έξι παίκτριες σκόραραν για την εθνική, ενώ οι τέσσερις από αυτές πέτυχαν δύο γκολ έκαστη (Κρασσά, Καραμπέτσου, Κουρέτα, Σαλταμανίκα).

Η αποστολή της εθνικής επιστρέφει στην Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας (18/8).

ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 7-10

Οκτάλεπτα: 2-1, 2-2, 1-6, 2-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 2, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 2, Γραικού

Για την Ιταλία σκόραραν: Ντι Μαρία 2, Ντε Μαρκ 1, Μορόνε 1, Μινούτο 1, Κασάρα 1, Πάπι 1