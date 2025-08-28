Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025: Η Τσινοπούλου έκλεισε θέση για το Τόκιο - Real.gr

Η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο απέκτησε και 18ο μέλος.

Μετά τις τελευταίες εκκαθαρίσεις στη σελίδα της World Athetics ” Road to Tokyo”, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τη διαδικασία πρόκρισης, η πρωταθλήτρια του βάδην, Παναγιώτα Τσινοπούλου βρέθηκε εντός της πρώτης 50άδας που δίνει το εισιτήριο για τα 20 χιλιόμετρα, καθώς ανέβηκε από την 51η στην 48η θέση.

Στα 35 της, η αθλήτρια του Θανάση Δεληγιάννη θα λάβει μέρος για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχοντας ήδη στο ενεργητικό της δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2016, 2021) και μία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 2024.

Όσον αφορά τους άλλους δύο Έλληνες που είναι σε κατάσταση αναμονής, ο Δημήτρης Παυλίδης παραμένει πρώτος επιλαχών στο δίσκο, ενώ ο Αντώνης Μέρλος έπεσε μία θέση και είναι δύο κάτω από την πρόκριση, αν και έχει τον ίδιο αριθμό πόντων με τον 36ο.

Για να περάσουν οι δύο Έλληνες, θα πρέπει να παραιτηθεί της θέσης του αθλητής χώρας που δεν διαθέτει κάποιον άλλον εκτός πρόκρισης, αλλά με καλύτερη βαθμολογία από τους πρωταθλητές μας.

Μονοψήφιο αριθμό θέσεων μακριά από το Τόκιο, αλλά με σαφώς λιγότερες ελπίδες να προκριθούν, βρίσκονται ακόμα η ομάδα των γυναικών στα 4Χ100 μ. (στο -5), η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου στο δίσκο (-6), η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μ. (-8) και η Αναστασία Ντραγκομίροβα στο έπταθλο (-9). Στο -10 βρίσκεται η Ναταλία Μπέση στο μήκος και στο -11 ο Δημήτρης Τσίτσος στο ακόντιο.

Σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες μέρες θα γνωρίζουμε αν τελικά η ελληνική ομάδα για το Τόκιο μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.