Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Εκτός τελικού στη σφυροβολία η Σκαρβέλη - Real.gr

Η Σταματία Σκαρβέλη έστειλε την σφύρα της στα 70.05μ. και πέτυχε μία από τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας της, ωστόσο αυτή, δεν ήταν αρκετή για να της δώσει την πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Η έμπειρη αθλήτρια μπήκε αποφασισμένη στον προκριματικό και από την πρώτη της προσπάθεια έδειξε πως θέλει και μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια γνώριζε ήδη τις υψηλές επιδόσεις -οι επτά πρώτες πάνω από τα 70 μ.- που σημειώθηκαν στο πρώτο γκρουπ πριν την έναρξη του αγώνα και το προσπάθησε από νωρίς να βρει την μεγάλη ρίψη.

Μετά το 70,05 μ. έστειλε την σφύρα στα 67,18 μ., ενώ μπήκε στη βαλβίδα για την τρίτη και τελευταία της προσπάθεια, γνωρίζοντας πως είναι στην 15η θέση και έπρεπε να κάνει μία ρίψη πάνω από τα 70,70 μέτρα, όμως ήταν άκυρη.

Ετσι, η Σκαρβέλη ολοκλήρωσε την καλύτερη παρουσία της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην τέταρτη συμμετοχή της, με την 16η θέση, καθώς το 2019 στην Ντόχα, κατετάγη 17η.

«Ήμουν πολύ χαρούμενη που έκανα εκείνη την πρώτη βολή. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο συναίσθημα να μπω στον αγώνα και, ξέρεις, να βλέπεις άτομα με πολύ μεγάλα προσωπικά ρεκόρ να κάνουν άκυρες ή να μην εκτελούν σωστά. Και το να μπω και να είμαι τόσο κοντά στο δικό μου ρεκόρ και να έχω μια καλή προσπάθεια στα 70 μέτρα, ήταν πολύ ωραίο. Αλλά ήξερα ότι με αυτήν δεν θα έμενα μέσα στην δωδεκάδα. Και μετά από αυτό, απλώς δεν κατάφερα να ενώσω όλα τα κομμάτια ώστε να έχω άλλη μια ευκαιρία.

Δεν ήμουν τόσο αγχωμένη πριν την τρίτη βολή. Είναι δύσκολο, δεν μπορώ πραγματικά να το περιγράψω με λόγια πώς ένιωσα. Αισθάνθηκα έκπληξη που δεν είχα μια καλύτερη σειρά, οπότε δεν ξέρω αν απλώς σκεφτόμουν πάρα πολύ ή ήμουν πολύ τεχνική και δεν άφησα τον εαυτό μου να απελευθερωθεί. Οπότε τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρη τι ακριβώς έγινε, αλλά δεν νομίζω ότι άφησα τον εαυτό μου να επιτεθεί και να είναι αθλητικός όπως μπορώ.

Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη σεζόν που είχα ποτέ, και συνεργάζομαι με τον καινούριο προπονητή. Παλαιότερα, είχα πολλές αλλαγές και πολλές απογοητεύσεις. Αλλά εφέτος είχα κάποιον που είναι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που χρειάζομαι και σε αυτό που λειτουργεί για εμένα», δήλωσε η Σκαρβέλη μετά το τέλος του αγώνα και πρόσθεσε: «Νιώθω ότι έχω πολλή υποστήριξη και πολλή συγκέντρωση σε αυτό που χρειάζομαι. Και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο που ήμουν τόσο σταθερή και πέτυχα νέο ατομικό ρεκόρ. Οπότε είμαι ενθουσιασμένη να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ