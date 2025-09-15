Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στη δεύτερη θέση ο συγκλονιστικός Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα - Real.gr

Ο Εμμανουήλ Καραλής… έπαιξε με τη φωτιά, αλλά τελικά κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο. Ο «Μανόλο] ξεπέρασε για άλλη μία φορά τα έξι μέτρα και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις. Νωρίτερα, είχε κάνει δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 5,95μ. που τον άφησαν προσωρινά τέταρτο, αλλά το τρίτο του άλμα ήταν επιτυχημένο και στη συνέχεια, καθαρίζοντας με την πρώτη τα 6.00μ., εξασφάλισε τη δεύτερη θέση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής άφησε το πρώτο ύψος (5 μέτρα και 55 εκατοστά), κάτι που έκανε και ο Ρενό Λαβιλενί. Αντιθέτως, ο Αρμάντ Ντουπλάντις ξεκίνησε από το πρώτο ύψος, το οποίο πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Στη συνέχεια, ο πήχης ανέβηκε κατά 20 εκατοστά, με τον Καραλή να αναλαμβάνει δράση και να ξεκινάει ιδανικά τον αγώνα του, με πετυχημένη προσπάθεια. Ταυτόχρονα, ο Σουηδός επέλεξε να “αφήσει” το συγκεκριμένο ύψος, πριν αρχίσει να “ξεκαθαρίζει” η εικόνα στον πίνακα των συμμετεχόντων.

Ο απίστευτος Ντουμπλάντις πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ «πετώντας» στα 6.30 μέτρα!

Οι τρεις εκ των διεκδικητών της κορυφής συνέχισαν τις εναλλαγές στα άλματα, με τον “Μανόλο” και τον Λαβιλενί να αφήνουν το 5.85μ. και τον Ντουμπλάντις να επιστρέφει στις προσπάθειες, έχοντας ξανά το ίδιο αποτέλεσμα. Ο “Μανόλο” άνετος ξεπέρασε και τα 5,90μ.

Ο Καραλής έριξε τον πήχη τις δύο πρώτες φορές στα 5.95μ., αλλά πέρασε με την τρίτη του προσπάθεια, ενώ με τρομερό αέρα πέρασε με την πρώτη τα 6.00μ.

Στη συνέχεια, ο Καραλής άφησε τα 6.05μ. και επιχείρησε στα 6.10μ, μην καταφέρνοντας να περάσει τον πήχη στο πρώτο άλμα.

Δείτε τις προσπάθειές του: