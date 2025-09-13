Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Συγκλονίζει η Όλγα Φιάσκα: «Πέρασα πολύ δύσκολα οικονομικά, είχα αναποδιές, λιποθυμία» - Real.gr

Με δάκρυα στα μάτια της η Όλγα Φιάσκα περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που βίωσε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της για την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου της Ιαπωνίας.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήθελα να μπω στην 20άδα. Με είχε τρομάξει ο καιρός και η υγρασία, αλλά το πάλεψα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και από τον χρόνο και από όλα. Το πάλεψα πάρα πολύ.

Η αλήθεια είναι ότι είναι το δεύτερο Παγκόσμιο. Στη Βουδαπέστη δεν κατάφερα να τερματίσω. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους γονείς μου, την οικογένειά μου που είναι πάντα κοντά μου, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα οικονομικά, και το παλέψαμε μόνοι μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.