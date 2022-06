Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης: Συγκλονιστικές εικόνες από τη διάσωση της αθλήτριας που λιποθύμησε μέσα στην πισίνα

Οπως ανέφερε η ισπανική εφημερίδα Marca, η αμερικανική ομάδα που ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στην αθλήτρια. Πέρυσι η Άλβαρεζ είχε λιποθυμήσει κατά τους προκριματικούς αγώνες.

Η 25χρονη κολυμβήτρια είναι εκτός κινδύνου και η κατάσταση της υγείας της θα αξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Δείτε τις εικόνες:

Coach Andrea Fuentes leapt in to rescue Team USA's Anita Alvarez, who had sunk to the bottom of the pool and was not breathing at the World Aquatics Championships.

"It was a big scare. I had to jump in because the lifeguards weren't doing it" https://t.co/QzBH5TRcvDpic.twitter.com/mMYatfefLI