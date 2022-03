Παγκόσμιο ρεκόρ και χρυσό μετάλλιο η Γιούλιμαρ Ρόχας στο τριπλούν - ΒΙΝΤΕΟ

Η Γιούλιμαρ Ρόχας κατέκτησε ένα τρίτο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, αφού είχε ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου στο Μπέρμιγχαμ το 2018 και στο Πόρτλαντ το 2016. Η 27χρονη έγινε μάλιστα η πρώτη αθλήτρια στην Ιστορία του αγωνίσματος με τρία χρυσά και μάλιστα η επιτυχία της έχει μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως το προηγούμενο Παγκόσμιο έγινε πριν τέσσερα κι όχι πριν δύο χρόνια, όπως θα έπρεπε κανονικά.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε στο τριπλούν η Ουκρανή Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ που στο έκτο άλμα της ξεπέρασε τον εαυτό τηςμε 14.74, βελτιώνοντας το προσωπικό ρεκόρ της. Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο της Μπεκ-Ρόμαντσουκ στη διοργάνωση.

Το χάλκινο μετάλλιο κρέμασε στο στήθος η Τζαμαϊκανή Κίμπερλι Ουίλιαμς με 14.62, η οποία είναι και η καλύτερη επίδοσή της για φέτος.

En su propia liga ??@TeamRojas45 ???? destroys her own world indoor record by more than 30cm to set an outright world record of 15.74m and claim triple jump ?? in Belgrade!#WorldIndoorChampspic.twitter.com/GZEeSoNGKr