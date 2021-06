«Πάγωσαν» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Καρέ καρέ ο τραυματισμός του εν ώρα αγώνα - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ant1news.gr

Ο Αντετοκούνμπο υπερασπίστηκε την ομάδα του μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, όταν το αριστερό του γόνατο εμφανίστηκε να λυγίζει. Έπεσε στο πάτωμα με εμφανή πόνο, μορφασμούς και κρατούσε το γόνατό του.

Ο προπονητής των Μπακς δήλωσε ότι η ομάδα θα μάθει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του εντός της ημέρας.

This is the Giannis knee injury. It looks gruesome, but hoping it isn't pic.twitter.com/DjuGLeV91F