«Πάγωσε» το ΣΕΦ με τον Μόντε Μόρις: Αποχώρησε τραυματίας - Real.gr

«Πάγωσε» το ΣΕΦ με τον Μόντε Μόρις: Αποχώρησε τραυματίας

23:20, 09/01/2026
«Συναγερμός» στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού με τον Μόντε Μόρις!

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης των «ερυθρολεύκων» κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και αναχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ. Το πρόβλημά του εντοπίζεται στον αριστερό αστράγαλο.

O παίκτης του Ολυμπιακού σε μία ανύποπτη φάση γύρισε άσχημα τον αριστερό του αστράγαλο. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού έπεσαν από πάνω του σηκώνοντάς τον, με τον παίκτη να αποχωρεί προς τα αποδυτήρια υποβασταζόμενος με την βοήθεια των παικτών και του σταφ.

Ακόμα μία ατυχία στον Ολυμπιακό με τα γκαρντ, αν σκεφτεί κανείς πως ο Μόντε Μόρις ήρθε να καλύψει το κενό του Κίναν Έβανς που θα χάσει όλη τη σεζόν με ρήξη αχιλλείου.

 

