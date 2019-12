Παίκτες του μήνα στο ΝΒΑ Γιάννης και Ντόντσιτς

ΠΗΓΗ: filathlos

Ο «Greek Freak» είναι ο κυρίαρχος της Ανατολής με 30.9 πόντους, 13.4 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ κατά μέσο όρο, έχοντας την ομάδα του στην κορυφή της λίγκας. Από την άλλη, το «παιδί-θαύμα» των Μάβερικς, στη δεύτερη σεζόν του στο ΝΒΑ, έχει 30.8 πόντους, 9.9 ριμπάουντ και 9.6 ασίστ ανά παιχνίδι.

The Kia NBA Players of the Month for October/November! #KiaPOTM

East: @Giannis_An34 (@Bucks)

West: @luka7doncic (@dallasmavs) pic.twitter.com/1KzeAjDIEN