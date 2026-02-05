ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 115 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιανουάριο - Real.gr

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Τον Ιανουάριο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 115 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στον Πειραιά, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα & Οver 1,5 γκολ» & «Οver 1,5 γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενης» σε 10 αγώνες από την Premiεr league, την Bundesliga, τη La Liga, τη Serie A και τη Ligue 1 και κέρδισε 9.442,39 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στο BIPOT από το Kenilworth, ένας νικητής κέρδισε 4.251 ευρώ.