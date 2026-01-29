ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα - Real.gr

Quantcast
20:30, 29/01/2026
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 20 έως τις 26 Ιανουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στις Σπέτσες, επέλεξε τo στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε εννέα αγώνες από την Premier League, τη La Liga, την Βundesliga, την Championship, τη League One, τη National League της Αγγλίας και τη League One της Σκωτίας και κέρδισε 42.771,64 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στο ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ της 8ης ιπποδρομίας από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 1.943,11 ευρώ.

