ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Ο μεγάλος νικητής, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος επέλεξε τα στοιχήματα Τελικό Αποτέλεσμα, Goal, Over 2,5, Under 2,5 και Goal & Over 2,5 σε οκτώ αγώνες από τη La Liga, τη Serie A, την Bundesliga και τη Ligue 1, κέρδισε 172.752,87 ευρώ κάνοντας cash out.