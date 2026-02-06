Quantcast
Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για Ελλάδα ο Γιάγκουσιτς - Real.gr
12:45, 06/02/2026
Θέμα ωρών είναι να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Αντριάνο Γιάγκουσιτς στον Παναθηναϊκό.

Το πρωί ο 20χρονος μεσοεπιθετικός αναχώρησε από την Κροατία για την Αθήνα, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να δημοσιεύει τη φωτογραφία του με τον ατζέντη του Ματέι Σκέγκρο.

Το deal Παναθηναϊκού και Σλάβεν Μπολούπο προβλέπει, όπως αναφέρεται, 5,2 εκατ. ευρώ, συν 800.000 υπό τη μορφή μπόνους και 20% ποσοστό μεταπώλησης για τους Κροάτες, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει για 4,5 χρόνια.

 

 

