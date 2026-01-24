Παναθηναϊκός-Αντίνο: «Όταν μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος δεν είχα πλέον την παραμικρή αμφιβολία για να έρθω εδώ» - Real.gr

Την πρώτη μεγάλη συνέντευξή του απ’ την ημέρα που υπέγραψε στον Παναθηναϊκό παραχώρησε ο Σαντίνο Αντίνο, μιλώντας στο PAO TV για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να φορέσει τη φανέλα του «τριφυλλιού». Ο 20χρονος αριστερός εξτρέμ τόνισε πως η συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του, όπως και η κουβέντα που έκανε με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Αντίνο ανέφερε επίσης πως πριν την υπογραφή του δεν είχε έρθει σε επαφή με συμπατριώτες του που αγωνίζονται ήδη στον σύλλογο, ενώ, θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη θερμή υποδοχή και τη στήριξη που του δείχνει από τις πρώτες κιόλας ημέρες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σαντίνο Αντίνο στο PAO TV:

-Πότε ήταν η πρώτη επαφή σου με τον Παναθηναϊκό;

«Ήταν στις αρχές Ιανουαρίου. Ήμουν στην προπόνηση με την Γοδόι Κρουζ και μου τηλεφώνησε ο εκπρόσωπός μου για να με ενημερώσει ότι εκτός από την Ρίβερ Πλέιτ ενδιαφερόταν και ο Παναθηναϊκός, οπότε χάρηκα πολύ. Όταν μου τηλεφώνησε και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, δεν είχα πλέον την παραμικρή αμφιβολία και ήρθα εδώ!».

-Μίλησες και με τον Ράφα Μπενίτεθ;

«Η αλήθεια είναι ότι μερικές ημέρες πριν μου είχε τηλεφωνήσει ο Ράφα Μπενίτεθ και μιλήσαμε. Μου είπε για τον σύλλογο, πώς είναι εδώ, καθώς επίσης και για την πόλη. Με χαροποίησε το ενδιαφέρον που είχαν για εμένα».

-Δεδομένου του ενδιαφέροντος πολλών ομάδων για την απόκτησή σου, τι μέτρησε πιο πολύ για να επιλέξεις τον Παναθηναϊκό;

«Όπως είπα και πριν, το ενδιαφέρον που υπήρχε προς εμένα τόσο από τον πρόεδρο, όσο και από τον Στέφανο (Κοτσόλη), τον Ράφα Μπενίτεθ, που μου τηλεφώνησαν. Έτσι έμαθα για το ενδιαφέρον τους και ότι ήθελαν να έρθω, οπότε αυτό αποτέλεσε το κίνητρο για την απόφασή μου να έρθω».

-Άντλησες πληροφορίες για τον σύλλογο από κάποιον συμπατριώτη σου που αγωνίζεται εδώ;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μίλησα με κανέναν από τους συμπαίκτες μου. Συζήτησα μόνο με τον Ράφα, ο οποίος μου είπε κάποια πράγματα για την πόλη, το φαγητό».

-Φεύγεις για πρώτη φορά από την Γοδόι Κρουζ και μάλιστα αλλάζοντας ήπειρο. Νιώθεις ότι κυνηγάς το όνειρό σου;

«Βέβαια, αυτό είναι στο μυαλό κάθε νέου παίκτη που παίζει ποδόσφαιρο: να έρθει στην Ευρώπη! Αυτό είναι κάτι το απίστευτο! Τώρα που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία δεν είχα τον παραμικρό δισταγμό για να έρθω».

-Από την στιγμή που έγινε γνωστό ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για εσένα, έγιναν πολλές αγωνιστικές αναλύσεις. Περίγραψέ μας τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά σου.

«Το χαρακτηριστικό μου είναι, πάνω απ’ όλα, ότι δίνω τα πάντα για την ομάδα. Δίνω το 100% σε κάθε αγώνα. Επίσης, παίζω στο ένας εναντίον ενός, πάω στις μονομαχίες κι έχω μεγάλη διάθεση να τα δίνω όλα σε κάθε αγώνα για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου».

-Επέλεξες τον αριθμό «10» στην φανέλα. Νιώθεις την ευθύνη;

«Δεν το βλέπω σαν μια ευθύνη, το βλέπω σαν μια πρόκληση! Το να φοράς έναν τόσο σημαντικό αριθμό όπως είναι το νούμερο “10” είναι όμορφο! Εγώ βέβαια οποιοδήποτε νούμερο κι αν φοράω θα δίνω πάντα το καλύτερο για την ομάδα».

-Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Παναθηναϊκού;

«Μου γράφουν καθημερινά οι φίλαθλοι και μου δείχνουν την στήριξή τους. Δεν βλέπω λοιπόν την ώρα να μπορέσω να παίξω και να το δείξω στον αγωνιστικό χώρο».