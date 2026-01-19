Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες οπαδών στο Κορωπί μετά τον διασυρμό από την ΑΕΚ - Real.gr

Η βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση και εκνευρισμό στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού, που απομακρύνεται ακόμα και από την πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.

Μια μερίδα των φίλων του τριφυλλιού, λοιπόν, περίμενε την αποστολή της ομάδας στο Κορωπί και την αποδοκίμασε έντονα, δίχως πάντως να συμβεί κάτι που ξεπέρασε τα όρια ή να χρειαστεί να υπάρξει παρέμβαση από την Αστυνομία.

Οι οπαδοί μετά από λίγη ώρα αποχώρησαν, ενώ στην συνέχεια έφυγαν από το προπονητικό κέντρο της ομάδας και οι ποδοσφαιριστές, που θα επιστρέψουν σήμερα για προπόνηση.

