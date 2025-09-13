Παναθηναϊκός: Απρόοπτο με Σορτς, δεν πάει Αυστραλία - Real.gr

Χωρίς τον Τι Τζέι Σορτς θα κάνει το ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Παναθηναϊκός, καθώς ο βραχύσωμος γκαρντ ταλαιπωρείται από ίωση.

Οι πράσινοι έχουν μπροστά τους παιχνίδια με την Παρτιζάν (18/9) και τους Adelaide 36ers (21/9), ωστόσο θα παραταχθούν δίχως τον βραχύσωμο γκαρντ, που πέρυσι «έλαμψε» με την Παρί.

Οι πράσινοι έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Σορτς να παίρνει χρόνο συμμετοχής στα πρώτα φιλικά ματς.

Ωστόσο, δεν θα είναι σε θέση να κάνει το ταξίδι για την Αυστραλία και το μεγάλο φιλικό τουρνουά.

