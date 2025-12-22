Παναθηναϊκός: Μπαίνουν οι πρώτες κερκίδες στο γήπεδο του Βοτανικού - Real.gr

Αρχίζει να παίρνει μορφή το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άρχισε σήμερα (22/12) η τοποθέτηση των κερκίδων στον χώρο, ενώ μέσα στη μέρα θα τοποθετηθούν συνολικά 15 κερκίδες!

Τα έργα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, τα εμπόδια που είχαν παρουσιαστεί ανήκουν στο παρελθόν και φαίνεται πως έχει αρχίσει για τα καλά η αντίστροφη μέτρηση, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο στην καρδιά της Αθήνας.

«Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο και μέσα στην ημέρα τοποθετούνται συνολικά 15. Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε δυνατά!», αναφέρει ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του.