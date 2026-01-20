Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Χωρίς Ναν για την επιστροφή στις νίκες στην Euroleague - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός έχει εντός έδρας αποστολή στην 23η αγωνιστική της Euroleague, αντιμετωπίζοντας απόψε (21:15, 20/1/2026, Novasports Prime) την Μπασκόνια.

Τα περιθώρια αρχίζουν και στενεύουν επικίνδυνα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με 3 ήττες στα τελευταία 4 παιχνίδια έχει υποχωρήσει στην 8η θέση της Euroleague με ρεκόρ 13-8.

Η επιστροφή στις νίκες κόντρα στην Μπασκόνια είναι μονόδρομος για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία περνάει περίοδο αγωνιστικής κρίσης και προσπαθεί να γυρίσει το κλίμα, προκειμένου να μη χάσει το τρένο της τετράδας που χαρίζει στο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι πράσινοι θα παραταχθούν και πάλι χωρίς τον κορυφαίο παίκτη τους, Κέντρικ Ναν, ενώ δεν θα έχουν στη διάθεσή τους και τον Ντίνο Μήτογλου, όπως φυσικά και τον Ματίας Λεσόρ. Αντίθετα, επιστρέφει στη δράση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Από την πλευρά τους, οι Βάσκοι μπορεί να έχουν χάσει ουσιαστικά το τρένο της πρόκρισης, ωστόσο βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, μετρούν δύο σερί νίκες στην Euroleague και έρχονται από εντυπωσιακή νίκη στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Το εμπόδιο τους μόνο χαμηλό δεν είναι, με τον Παναθηναϊκό να πρέπει να παρουσιαστεί συγκεντρωμένος από τα πρώτα λεπτά, προκειμένου να μη δώσει και δικαιώματα.

Tο πρόγραμμα της ημέρας

19:30 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports 4)

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (Novasports 2)

19:45 Μονακό – Ερυθρός Αστέρας (Novasports 6)

21:00 Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις Κάουνας (Novasports Extra 1)

21:15 Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (Novasports Prime)

21:30 Βαλένθια – Παρί (Novasports Extra 2)

21:30 Μπάγερν – Παρτιζάν (Novasports Start)

21:30 Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι (Novasports 3)

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολίμπια Μιλάνο (Novasports 2)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr