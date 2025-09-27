Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς και Ντραγκόφσκι στο Αγρίνιο - Real.gr

Quantcast
Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς και Ντραγκόφσκι στο Αγρίνιο

16:45, 27/09/2025
Οι δυο παίκτες τραυματίστηκαν (σε ποδοκνημική και γόνατο αντίστοιχα) στην προπόνηση της Τετάρτης (24/9) στο «Stadion Wankdorf» της Βέρνης την παραμονή του αγώνα με τη Γιούνγκ Μπόις, χωρίς να δείχνουν πως έχουν κάτι ανησυχητικό.

Ο Ντραγκόφσκι πήρε μέρος στο πρώτο κομμάτι της προπόνησης του Σαββάτου (27/9), αλλά επειδή ένιωσε μία ενόχληση στο γόνατο, βγήκε απ’ το πρόγραμμα. Για προληπτικούς λόγους δε, θα υποβληθεί σε μαγνητική μέσα στο Σαββατοκύριακο για να υπάρχει πλήρη εικόνα επί του προβλήματος.

Ο Ντέσερς επειδή είχε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική κρίθηκε προτιμότερο να μείνει εκτός με ατομικό πρόγραμμα και να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα, για να είναι 100% διαθέσιμος στο ματς της Πέμπτης (2/10) με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς στη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης πήρε στην αποστολή 22 παίκτες, συμπεριλαμβάνοντας τον Μίλος Πάντοβιτς, ενώ εκτός έμεινε (πλην του «λαβωμένου» με θλάση στη γάμπα Πελίστρι) κι ο Τιν Γεντβάι που κρίθηκε ανέτοιμος μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή για Αγρίνιο.

Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

