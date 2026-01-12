Παναθηναϊκός: Εμπλοκή άλλης ομάδας για Αντίνο - Τελειώνει του Ντραγκόφσκι - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός περιμένει ακόμη την απάντηση του Χοσέ Μανσούρ, ιδιοκτήτη της Γοδόι Κρουζ, σχετικά με τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος Νουέλ Φερέιρα ανέφερε ότι οι πράσινοι, πλην της πληρωμής ενός μέρος του φόρου, έδωσαν και τις εγγυήσεις πληρωμής που ζήτησε ο Μανσούρ, ο οποίος ακόμη δείχνει αναποφάσιστος, ενώ τονίζει ότι ο Παναθηναϊκός πιέζει για τη μεταγραφή και οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν.

Μάλιστα, τονίζει ότι πλέον και η Τράμπζονσπορ προστέθηκε στα κλαμπ που ενδιαφέρονται για τον νεαρό Αργεντινό εξτρέμ.

#Panathinaikos 🇬🇷 además de pagar una parte de los impuestos, tiene los avales de pago que le pidió #GodoyCruz por Santino Andino, por ahora Mansur igual no acepta la oferta, pero lo quieren si o si, las negociaciones seguirán. También se suma #Trabzonspor 🇹🇷 a los interesados. https://t.co/c5vZi7p7br pic.twitter.com/hCqguALsvZ — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) January 11, 2026

Τελειώνει άμεσα του Ντραγκόφσκι

Στην τελική ευθεία έχει μπει η επιστροφή του Ντραγκόφσκι στην Πολωνία, καθώς την Κυριακή πέρασε από ιατρικές εξετάσεις για τη Βίντζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2029 και να ανακοινωθεί ακόμα και εντός της ημέρας.

Με τον Παναθηναϊκό οι συζητήσεις του πολωνικού συλλόγου βρίσκονται σε καλό σημείο και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να κλείσει το deal.

Όπως γράφουν στην Πολωνία, ο 28χρονος διεθνής γκολκίπερ θα ταξιδέψει την Τρίτη για την Τουρκία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Βίντζεβ στο Μπελέκ, ενώ το πρώτο του ανεπίσημο ντεμπούτο αναμένεται να το κάνει την Κυριακή, στο φιλικό απέναντι στην Πάκσι.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr