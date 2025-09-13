Παναθηναϊκός: Εκτός για Κηφισιά οι Πελίστρι και Τετέ, μέσα οι νέοι - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (14/9, 18:00) την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, στοχεύοντας στο πρώτο του φετινό τρίποντο στη Super League. Ο Ρουί Βιτόρια μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου ανακοίνωσε την αποστολή του τριφυλλιού.

Στους ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκονται για πρώτη φορά οι τρεις που έφτασαν στους πράσινους τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, δηλαδή οι Ταμπόρδα, Ντέσερς και Πάντοβιτς.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης με ενοχλήσεις στον δικέφαλο. Έμεινε εκτός αποστολής και αναμένεται τις επόμενες ώρες να διαπιστωθεί η κατάστασή του.

Επίσης, εκτός έμεινε και ο Τετέ, ο οποίος ακολούθησε τις τελευταίες μέρες ατομικό πρόγραμμα, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό και προστατεύθηκε ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της ερχόμενης εβδομάδας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η αποστολή: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

“Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά (14/9, 18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα. Στη διάρκεια της προπόνησης ο Φακούντο Πελίστρι αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ”.

