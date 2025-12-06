Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Ναν - Real.gr

Χωρίς τον Κέντρικ Ναν διεξήχθη η σημερινή προπόνηση των παικτών του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, με αφορμή την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια, ο Εργκίν Αταμάν έκανε αρκετές παρατηρήσεις στη διάρκεια προβολής με το βίντεο του αγώνα, ενώ αργότερα… έβγαλε το λάδι στους «πράσινους» στην προπόνηση.

Σ’ αυτή δε συμμετείχε ο Κέντρικ Ναν, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές και αναγκάστηκε να απέχει από το πρόγραμμα της ομάδας.

Όσον αφορά τους τραυματίες, Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς, ακολούθησαν και πάλι ατομικό πρόγραμμα, ενώ κανονικά γυμνάστηκε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.