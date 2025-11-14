Παναθηναϊκός: Έλυσε το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια ο Κορόνα κι αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στο «τριφύλλι» - Real.gr

Quantcast
Παναθηναϊκός: Έλυσε το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια ο Κορόνα κι αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στο «τριφύλλι»
Παναθηναϊκός: Έλυσε το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια ο Κορόνα κι αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στο «τριφύλλι»

02:10, 14/11/2025
Παναθηναϊκός: Έλυσε το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια ο Κορόνα κι αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στο «τριφύλλι»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα έλυσε και τυπικά το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια αργά το βράδυ της Πέμπτης (13/11) και πλέον άνοιξε ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η προφορική συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και να αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην ποδοσφαιρική ομάδα του «τριφυλλιού».

Ο 44χρονος Ισπανός τεχνικός που αποχωρεί έπειτα από μία πενταετία στις «νυχτερίδες», αναμένεται στην Αθήνα μέσα στα επόμενα 24ωρα για να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2028 και να ανακοινωθεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό.

Στην επίσημη ανακοίνωση της η Βαλένθια αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Βαλένθια ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Ο Σύλλογος θα ήθελε να τον ευχαριστήσει για την αφοσίωσή του τα τελευταία πέντε χρόνια και του εύχεται καλή επιτυχία στο μέλλον».

