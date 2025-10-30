Παναθηναϊκός: Ενοχλήσεις στον δικέφαλο μηριαίο ο Ρενάτο Σάντσες, θα κάνει μαγνητική την Πέμπτη - Real.gr

Quantcast
Παναθηναϊκός: Ενοχλήσεις στον δικέφαλο μηριαίο ο Ρενάτο Σάντσες, θα κάνει μαγνητική την Πέμπτη

03:30, 30/10/2025
Ο Ρενάτο Σάντσες έκανε ένα καλό πρώτο 45λεπτο το βράδυ της Τετάρτης (29/10) στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, είχε δοκάρι στο 13ο λεπτό χάνοντας την ευκαιρία να σημειώσει το πρώτο γκολ του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ωστόσο, στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε απ’ τον Μανώλη Σιώπη, διότι ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο μηριαίο μυ.

Στο σημείο δηλαδή που έχει ευπάθεια τα τελευταία χρόνια και γι’ αυτό βρήκε αμέσως απ’ τον Ράφα Μπενίτεθ για να προφυλαχθεί.

Ο διεθνής Πορτογάλος μέσος θα υποβληθεί σε μαγνητική την Πέμπτη (30/10). Όπως όλα δείχνουν δεν υπολογίζεται για το σαββατιάτικο (1/11, 18:00) παιχνίδι με τον Βόλο στο «Πανθεσσαλικό» για την 9η αγωνιστική της Super League και το αποτέλεσμα της εξέτασης που θα κάνει θα «δείξει» και το μέγεθος του προβλήματος.

