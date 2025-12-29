Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι ασθενείς – Ατομικό ο Σλούκας, εκτός με Μαρούσι - Real.gr

Ευχάριστα νέα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς οι ασθενείς επέστρεψαν σταδιακά στο προπονητικό πρόγραμμα, ενώ εκτός έμεινε ο Κώστας Σλούκας με ενοχλήσεις στο γόνατο.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει της εξ΄αναβολής αναμέτρηση με το Μαρούσι, με τα νέα να είναι ευχάριστα στο στρατόπεδο των «πρασίνων».

Οι ασθενείς που ταλαιπωρήθηκαν τις τελευταίες μέρες από γρίπη Α επέστρεψαν σταδιακά στις προπονήσεις, χωρίς φυσικά να ανεβάσουν ένταση, καθώς δεν έχουν ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις τους.

Παράλληλα ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κώστας Σλούκας, με τον Έλληνα γκαρντ να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με το Μαρούσι το απόγευμα της Τρίτης (18:30, 30/12).

