Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινος» ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έως το 2030 - Real.gr

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού με κάθε… επισημότητα είναι πλέον από το βράδυ της Παρασκευής (6/2) ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του απ’ την κροατική Σλάβεν Μπέλουπο στους «πράσινους», λίγες ώρες πριν «κλείσει» το χειμερινό, μεταγραφικό «παράθυρο».

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «10», όσο και στο «8» και στο δεξί «φτερό» της επίθεσης, ήρθε στην Αθήνα το πρωί της Παρασκευής (6/2) μαζί με τον ατζέντη του, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030 και απ’ το Σάββατο (7/2) θα τεθεί κι επίσημα στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Γιάγκουσιτς είναι το 8ο «χειμερινό» μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού (ή 9ο με την επιστροφή του Κάτρη απ’ τον δανεισμό του) και πήρε τη φανέλα με το Νο88.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς από τη Σλάβεν Μπέλουπο της Κροατίας! Ο 20χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την όγδοη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2005 στην Κοπρίβνιτσα της Κροατίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία εννέα ετών στην ακαδημία της Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Στα 16 του μεταπήδησε στη Σλάβεν Μπέλουπο, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 18 του χρόνια. Στα 19 του κλήθηκε στην Κ21 της Κροατίας ενώ πριν λίγους μήνες δέχθηκε κλήση στην εθνική Ανδρών της Κροατίας χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Στον Παναθηναϊκό θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 88.

Καλωσορίζουμε τον Αντριάνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».