Παναθηναϊκός: Έρχεται για να υπογράψει ο Ερνάντεθ - Real.gr

Ο Χάβι Ερνάντεθ προβάρει τη φανέλα του Παναθηναϊκού με τη μορφή δανεισμού ως το καλοκαίρι, ώστε να αξιολογηθεί και παράλληλα να γεμίσει τη θέση του αριστερού μπακ μαζί με τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Θα υπάρξει μάλιστα και οψιόν αγοράς από τη Λεγανές.

Η μεταγραφή βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς μέσα στη μέρα ανακοινώθηκε από την Αλ Αραμπί η λύση του δανεισμού του Ισπανού μπακ, με την ομάδα από το Κατάρ να αποχαιρετάει τον 27χρονο αμυντικό.

«Η Αλ Αραμπί ανακοινώνει τη λήξη του δανεισμού του Ισπανού αμυντικού Χαβιέρ Ερνάντεθ, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Θυμίζουμε ότι ο Χάβι Ερνάντεθ αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της σεζόν στην Αλ Αραμπί με την μορφή του δανεισμού από τη Λεγανές και με τον ίδιο τρόπο θα τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός από την ισπανική ομάδα.

