Παναθηναϊκός: Για επιστροφή στις νίκες με τη Μακάμπι - Real.gr

Ισόβαθμοι, με 4 νίκες - 2 ήττες, και ως οι δύο από τις έξι συνολικά ομάδες που μοιράζονται τη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, παίρνουν θέση στο τζάμπολ της 7ης αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αγωνίζεται ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στις 21:15, απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Telekom Center Athens, ενώ αυτή του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο ΣΕΦ, την Τετάρτη (29/10) στις 21:15. Και την ερχόμενη Παρασκευή (31/10), για την 8η αγωνιστική, έρχεται η σειρά των «πρασίνων» να λύσουν τις διαφορές τους με τους Μονεγάσκους (20:00), ενώ την ίδια ημέρα στις 21:15, οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν στο Φάληρο τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Δημήτρη Ιτούδη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (28/10, 21:15)

Επιστροφή στις νίκες αναζητά ο Παναθηναϊκός απόψε (28/10-21:15), όταν υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Σε έναν αγώνα, με μοναδικό σέντερ τον Ομέρ Γιουρτσεβέν και τους Ερνανγκόμεθ και Ρογκαβόπουλο να σφίγγουν τα δόντια και ν’ αγωνίζονται αν και τραυματίες, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βίρτους στην Μπολόνια την περασμένη εβδομάδα, με 92-75. Οι «πράσινοι» μετρούν 2 περισσότερες νίκες από τη Μακάμπι στις πρώτες έξι αγωνιστικές, καθώς οι Ισραηλινοί έχουν ρεκόρ 2-4.

H 2η νίκη πάντως της Μακάμπι ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα, καθώς με τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ στα 5΄΄ πριν τη λήξη της παράτασης, οι Ισραηλινοί επικράτησαν με 92-91 εντός έδρας της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ο’Σι Μπρίσετ σημείωσε 18 πόντους σε 38 λεπτά στο παρκέ απέναντι στη «βασίλισσα».

Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο σύνολο του Όντεντ Κατας, καθώς ο Αταμάν… μετρά πολλές επιστροφές. Μόνο ο Νίκος Ρογκαβόπολος δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στους Ισραηλινούς, καθώς ταλαιπωρείται από ελαφρύ διάστρεμμα. Οι Κέντρικ Ναν (δεν έπαιξε κόντρα στον Προμηθέα λόγω ενόχλησης στον προσαγωγό), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, και Ρισόν Χολμς θα είναι στη διάθεσή του Τούρκου τεχνικού του Παναθηναϊκού. Εκτός παραμένουν οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ματίας Λεσόρ.

Διαιτητές του αγώνα Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ ορίστηκαν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Κάρλος Κορτές (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΟΝΑΚΟ (29/10, 21:15)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό αύριο ( 29/10- 21:15), στο ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Η επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη στο Φάληρο μπορεί να θυμίζει πολλά θετικά στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» από την εποχή που ο “Kill-Bill” ήταν ο αρχηγός τους, αλλά από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων ο Σπανούλης άρχισε να δημιουργεί… αρνητικές αναμνήσεις στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε. Πιο πρόσφατη δυσάρεστη ανάμνηση δεν είναι άλλη από την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό στον ημιτελικό του περσινού φάιναλ φορ στο Άμπου Ντάμπι, με 78-68. Ο Σπανούλης είχε οδηγήσει τη Μονακό σε νίκη και μέσα στο ΣΕΦ την περσινή σεζόν, με 80-77, για την 32η αγωνιστική.

Αυτή τη φορά, πάντως, με τους Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ να έχουν επιστρέψει, ο Ολυμπιακός δεν δείχνει διατεθειμένος να επιτρέψει στον Σπανούλη και τους παίκτες του να φύγουν με χαμόγελα από την Ελλάδα. Ούτε οι Κώστας Παπανικολάου (τραυματίας και εκτός απέναντι στην Μπάγερν), Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο θέλουν να το επιτρέψουν αυτό απέναντι στον Ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ανδρών, υπό την τεχνική καθοδήγηση του οποίου η «γαλανόλευκη» επέστρεψε στο βάθρο διεθνούς διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2009, στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ.

Εξάλλου, η εμφάνιση στο Μόναχο και το ομαδικό μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός, για να φτάσει στην άνετη επικράτηση, με 91-76, επί της Μπάγερν, την προηγούμενη εβδομάδα, έδειξε πως η ομάδα του Πειραιά βρίσκει τα πατήματά της και δείχνει ανίκητη, όταν έχει τους περισσότερους από τους παίκτες της…ετοιμοπόλεμους.

Η Μονακό έχει μία νίκη λιγότερη από τον Ολυμπιακό. Οι Μονεγάσκοι μετρούν 3 νίκες – 3 ήττες μέχρι στιγμής. Η τελευταία ήττα τους ήταν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, με 85-77, για την 6η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 7ης και της 8ης αγωνιστικής στη Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28-29/10/2025)

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Παρί (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός-Μονακό (Μονακό) 21:15

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1

Ολυμπιακός 4-2

Παρί (Γαλλία) 4-2

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-2

Παναθηναϊκός 4-2

Μονακό (Μονακό) 3-3

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3

Βαλένθια (Ισπανία) 3-3

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3

Παρτιζάν (Σερβία) 3-3

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-4

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30-31/10/2025)

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)- Παρί (Γαλλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

Μονακό (Μονακό)-Παναθηναϊκός 20:00

Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)