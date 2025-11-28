Παναθηναϊκός - Η επίσημη παρουσίαση των Κορόνα και Κοτσόλη: «Να ξαναχτίσουμε την ομάδα για να επανέλθουμε στους τίτλους» - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε επίσημα το απόγευμα της Παρασκευής (28/11) τους δύο νέους διευθυντές του κλαμπ, τον τεχνικό διευθυντή Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και τον αθλητικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.

Παρουσία και του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζου, οι δύο νέοι διευθυντές του Παναθηναϊκού αναφέρθηκαν στο πλάνο που έχει ήδη ξεκινήσει και «τρέχει» τις τελευταίες εβδομάδες στο «τριφύλλι» με στόχο την επιστροφή στην κορυφή, ενώ ανέλυσαν τον τρόπο δουλειάς τους και τη συνεργασία τους με τον προπονητή των «πράσινων», Ράφα Μπενίτεθ.

Την εκδήλωση παρουσίασης προλόγισε ο Γ’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, ο οποίος υποδέχθηκε με πολύ θερμά λόγια και τα δύο νέα υψηλόβαθμα στελέχη του Παναθηναϊκού. «Αυτό που θέλουμε είναι να πετύχουμε την τεχνογνωσία και το συναίσθημα, τον επαγγελματισμό με την Παναθηναϊκή συνείδηση. Ο Παναθηναϊκός χτίζεται από τον Ράφα Μπενίτεθ για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στη θέση που του αρμόζει», τόνισε αρχικά ο Τάκης Φύσσας και ακολούθως προλόγισε τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

«Ο Μιγκέλ είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, με τη βοήθεια του Στέφανου θα είναι συνεπής 100% σε ό,τι κάνει και θα βάλει τη σφραγίδα του στην ομάδα. Όταν πήγα να τον υποδεχτώ στο αεροδρόμιο, με υποδέχτηκε εκείνος, ήξερε τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη του κουβέντα ήταν πως έχει έρθει με πνεύμα συνεργασίας, για να βοηθήσει τον σύλλογο να εξελιχτεί». Για τον Στέφανο Κοτσόλη, ο Φύσσας επισήμανε:

«Το προφίλ του Στέφανου Κοτσόλη είναι ο Παναθηναϊκός, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του σε δύσκολη ομάδα, σε δύσκολες συνθήκες. Δεν φοβήθηκε να τσαλακωθεί και είναι πανέτοιμος για να πετύχουμε όλοι μαζί, αυτό που επιθυμούμε όλοι, ο Παναθηναϊκός να είναι στο υψηλότερο σημείο.

Ο Στέφανος ξεκίνησε από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού, όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι. Σε μία ακαδημία που αποτελεί πλέον χαρά για όλους στον σύλλογο, διαθέτουμε το πιο σύγχρονο προπονητικό κέντρο στη χώρα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο για αυτό». Και κατέληξε ο Φύσσας: «Να είστε σίγουροι πως η καρδιά του Παναθηναϊκού στο Κορωπί χτυπάει πολύ δυνατά. Έχω χαρά που βρίσκομαι εδώ».

Ακολούθως το λόγο πήραν οι δύο διευθυντές:

-Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: «Ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού, η άφιξή μου ήταν καταπληκτική. Όπως είπε και ο Τάκης βρίσκομαι εδώ με πολύ πάθος, χωρίς πάθος δεν μπορείς να δουλέψεις.

Με πολύ μεγάλη χαρά θέλω να αρχίσω να δουλεύω διότι όλο αυτό είναι ομαδική εργασία. Είναι μία σωστή ομαδική εργασία”

Στέφανος Κοτσόλης: «Έχω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω όλους, έχω μεγάλο αίσθημα ευθύνης για να μπορέσω να αντεπεξέλθω. Αυτό που υπόσχομαι είναι ότι θα καταβάλλω τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να φτάσει ο σύλλογος εκεί που του αξίζει, δηλαδή κατάκτηση τίτλων και ευρωπαϊκές διακρίσεις.

Υπήρξα παίκτης του συλλόγου, αντίπαλος και τώρα από αυτό το ρόλο καταλαβαίνω πώς νιώθει η κάθε πλευρά. Το μήνυμα είναι πως όσοι αγαπάμε τον Παναθηναϊκό, πρέπει να είμαστε συσπειρωμένοι και όχι εσωστρέφειες ή προσωπικά συμφέροντα».

Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους προς τους δύο νέους διευθυντές του Παναθηναϊκού, είτε και στους δύο, είτε κατά μόνας:

-Για το τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουν για να φτάσει εκεί που θέλει ο Παναθηναϊκός:

Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: «Είμαι εδώ λίγες ημέρες, το τώρα είναι σημαντικό αλλά κοιτάμε και το μέλλον. Θέλουμε να το επανακτήσουμε για να είναι επιτυχές. Πρέπει να δουλέψουμε γιατί είναι δύσκολο στο ποδόσφαιρο να μιλάμε για χρόνο. Κάθε εβδομάδα έχουμε ματς και αποτελέσματα. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε και το 2027, μπαίνοντας στο καινούριο γήπεδο, να κάνουμε όσα είναι δυνατά».

Στέφανος Κοτσόλης: «Να εστιάσουμε στο παρόν και στο μέλλον, τώρα αξιολογούμε καταστάσεις, δεν έχει νόημα να κοιτάζουμε το παρελθόν».

-Για το ποια είναι η καθημερινότητα του καθενός, τί θέλουν να κάνουν στον σύλλογο και πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της δουλειάς τους:

Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: «Μεγάλη ερώτηση, πίσω από αυτά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Βεβαίως, η βασική στιγμή είναι των μεταγραφών αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να γνωρίσεις την ομάδα, τους παίκτες, να ξέρεις τον ανταγωνισμό. Η δουλειά μας πολλές φορές είναι να αποτελούμε μέρος των αποτελεσμάτων, γιατί τα αποτελέσματα μπορούν να σου αλλάξουν τον τρόπο σκέψης. Να δουλέψουμε μακροπρόθεσμα, να πάρουμε έξυπνες αποφάσεις για να κάνουμε την καλύτερη ομάδα για το μέλλον. Πρέπει να κάνουμε πράγματα καθημερινά αλλά με την ομαδική εργασία θα το πετύχουμε».

Στέφανος Κοτσόλης: «Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, εγώ και ο κύριος Κορόνα ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Τα εν οίκω μη εν δήμω. Η σχέση μας είναι άριστη, έχει αρχίσει πολύ νωρίς και ό,τι γίνει θα ενεργήσουμε μαζί, φυσικά με τον Ράφα Μπενίτεθ που είναι τεράστια προσωπικότητα. Είμαι πολύ μικρός μπροστά στον Ράφα Μπενίτεθ σε σχέση με αυτά που έχει καταφέρει για να πω κάτι άλλο».

-Ποιο ήταν το κίνητρο για να έρθει στον Παναθηναϊκό:

Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: «Ήταν το πλάνο, το πρότζεκτ, η φιλοδοξία. Τα 6 χρόνια στην Βαλένθια ήταν πάρα πολλά, το πλάνο εκεί ήταν πολύ φιλόδοξο, δελεαστικό για έναν επαγγελματία όπως εμένα. Ένιωσα πως ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα. Αυτός είναι ένας μεγάλος σύλλογος με εκατομμύρια οπαδούς, ήταν αδύνατο να το αρνηθώ».

-Για αν το προσθέτει βάρος στον Στέφανο Κοτσόλη το ότι έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό ως παίκτης και αγαπάει τον σύλλογο:

Στέφανος Κοτσόλης: «Να ευχαριστήσω τον Τάκη Φύσσα για τα καλά του λόγια. Από αυτόν τον σύλλογο έχουν περάσει πολύ μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές από μένα. Το διαβατήριο για να έρθω εγώ ήταν η πορεία μου στην Κηφισιά. Το συναίσθημα θα το χρησιμοποιήσω ως ατού και όχι ως ανασταλτικό παράγοντα».

-Για το πώς σκοπεύει να κινηθεί στη θέση του τεχνικού διευθυντή ο κ. Κορόνα:

Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: «Έχω συνηθίσει να δουλεύω με αυτό τον τρόπο, ξέρω τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Ξέρω τι σημαίνει αυτό αλλά είμαι χαρούμενος. Μπορώ να διαχειριστώ τέτοιες καταστάσεις, είμαστε εδώ για να ξαναχτίσουμε το ποδοσφαιρικό τμήμα, την ομάδα μας, να διαχειριστούμε και την αγορά. Να δημιουργήσουμε μία μοντέρνα και σταθερή δομή, να φέρουμε σταθερά έσοδα στον σύλλογο, αλλά να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν την ισορροπία γιατί όπως ξέρετε το να είσαι ανταγωνιστικός πρέπει να φέρνεις χρήματα. Έτσι ακριβώς προετοιμαζόμαστε, και για τα οικονομικά και για όσα πρέπει να κάνουμε ως ομάδα».

-Για το τι είναι προτεραιότητα για τον ρόλο που αναλαμβάνουν:

Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: «Για να μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την ποδοσφαιρική περιοχή, αδύνατο να το κάνω μόνος μου. Για να κάνω αυτή την ομαδική δουλειά, είμαι χαρούμενος με τους συναδέλφους. Δουλεύαμε ήδη πριν έρθω με το zoom, το τηλέφωνο, ήταν εύκολο να συνεργαστούμε. Προτεραιότητα είναι ο Παναθηναϊκός».

Στέφανος Κοτσόλης: «Προτεραιότητα είναι το επόμενο παιχνίδι και τίποτα άλλο, απέχουμε πολύ από τον Δεκέμβριο και τις μεταγραφές».

-Για το πόσο διαφορετική είναι τώρα η εμπειρία του Παναθηναϊκού σε σχέση με την Βαλένθια:

Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: «Αυτός ο σύλλογος, η Βαλένθια, ήταν μία φανταστική περίοδος αλλά τώρα είναι η στιγμή να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Είμαι απολύτως χαρούμενος, έχω όρεξη να δουλέψω, είμαι επίσης πολύ κοντά στον Στέφανο και θέλω να πω ότι δημιουργούμε μία φανταστική ομαδική συνεργασία και αυτό είναι σημαντικό. Είναι κάτι που το εκτιμώ, το ότι έχω τον πρόεδρο του συλλόγου τόσο κοντά μου».

-Για το ποιος θα είναι ουσιαστικά ο επικεφαλής, ο βασικός υπεύθυνος για τις μεταγραφές:

Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: «Πάντοτε θα κοιτάξουμε τον ανταγωνισμό. Θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο προσπαθώντας να βελτιώσουμε την ομάδα μας και κοιτάζοντας πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να γίνουμε. Εμείς είμαστε εδώ και εκτελούμε αυτό που θεωρούμε καλύτερο για τις μεταγραφές».

Στέφανος Κοτσόλης: «Αυτός που θα πιστωθεί μία καλή μεταγραφή είναι ο σύλλογος, όχι οι προσωπικές φιλοδοξίες μας».

-Για το τμήμα σκάουτινγκ:

Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: «Είμαστε εδώ και λίγες ημέρες εδώ, αξιολογούμε το τμήμα του σκάουτινγκ με επαγγελματικό τρόπο και ξαναχτίσουμε και αυτόν τον τομέα με έναν μοντέρνο και λειτουργικό τρόπο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει».

Στέφανος Κοτσόλης: «Είμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης του τμήματος σκάουτινγκ. Άμεσα θα προχωρήσουμε στις κινήσεις που πρέπει».

-Για το αν έχουν σκοπό να μειώσουν το εύρος του ρόστερ και σε πόσες μεταγραφικές περιόδους ο Παναθηναϊκός θα έχει το ρόστερ που θα έχουν στο μυαλό τους:

Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: «Είναι έντονος ο Δεκέμβριος με πολλούς αγώνες, θα κοιτάξουμε αυτούς τους αγώνες με πολύ επαγγελματικό τρόπο, πρέπει να πάρουμε τις πιο έξυπνες αποφάσεις αλλά να επικεντρωθούμε στους αγώνες».

Στέφανος Κοτσόλης: «Αξιολογείται το ρόστερ κατά τη διάρκεια των αγώνων, η περίοδος του Ιανουαρίου είναι πάντα πιο δύσκολη από του καλοκαιριού, θα προσπαθούμε να κινηθούμε όσο πιο έξυπνα και σωστά μπορούμε».

-Για το πρόβλημα τραυματισμού του Πελίστρι στην Ουρουγουάη:

Στέφανος Κοτσόλης: «Την πρώτη μέρα που ήρθα στον σύλλογο, επικοινώνησα με την ομοσπονδία της Ουρουγουάης. Εξάσκησε ο σύλλογος κάθε δικαίωμα που είχε. Δεν υπάρχει παίκτης που δεν θέλει να παίζει στην εθνική του ομάδα και δεν είναι εύκολο ένα παιδί που θέλει να παίξει Μουντιάλ, να τον αναγκάσουμε να μην πάει. Εμείς προσπαθήσαμε να προασπίσουμε τα δικαιώματα του συλλόγου. Με την επιστροφή του παίκτη στείλαμε ξανά επιστολή, όπου διαμαρτυρηθήκαμε για τη μεταχείριση που είχε».

-Για το τι απουσιάζει από τον Παναθηναϊκό σε σχέση με τους ανταγωνιστές:

Στέφανος Κοτσόλης: «Για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε τίτλους πρέπει να υπάρχει συσπείρωση, όχι εσωστρέφεια τόσο εντός όσο και εκτός ομάδας. Ενα από τα πρώτα μελήματά δικά μου είναι και αυτό, να βελτιώσω τους δεσμούς εντός και εκτός ομάδας».

Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: «Η πρώτη μου γνώμη αφού είδα σε video κάποιους αγώνες και τον τελευταίο αγώνα ήταν ότι υποφέραμε στα πρώτα 20 λεπτά. Το ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα αυτό είναι πολύ ανταγωνιστικό. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό γιατί αλλιώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο όπως και το ποδόσφαιρο».