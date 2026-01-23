Παναθηναϊκός: Η πρώτη προπόνηση του Σαντίνο Αντίνο με το «τριφύλλι» - Real.gr

Την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι» πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος «μπήκε» με τη μία στα… βαθιά.

Ο Αργεντινός εξτρέμ, αν κι έχει να αγωνιστεί δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με τη Γοδόι Κρουζ, συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα των «πράσινων» χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, έπαιξε και στο διπλό σε περιορισμένο χώρο κι έδειξε πως είναι σε καλή κατάσταση.

Αντίστοιχα καλά ήταν και τα εργομετρικά του και φαίνεται πως θα χρειαστεί περίπου ένα δεκαήμερο (κάνοντας κι εξτρά προγράμματα) για να συμμετάσχει και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ ξεκινώντας την προετοιμασία τους για τον κυριακάτικο (25/1, 19:30) αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα. Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς και Τζούριτσιτς.