Παναθηναϊκός: «Καθαρή» η μαγνητική του Ντραγκόφσκι - Πότε επιστρέφει στις προπονήσεις - Real.gr

Καθησυχαστικό ήταν το αποτέλεσμα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι το βράδυ του Σαββάτου (11/10), λίγο μετά την επιστροφή του απ’ το Χορζόφ της Πολωνίας και τον αποκλεισμό του απ’ την Εθνική Ομάδα για το ματς με τη Λιθουανία, λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Η εξέταση του διεθνούς Πολωνού γκολκίπερ του Παναθηναϊκού ήταν «καθαρή», καθώς δεν έδειξε κάποιο σοβαρό θέμα με τη μέση του. Ο 28χρονος γκολκίπερ θα «μπει» στις προπονήσεις των «πράσινων» απ’ την Τρίτη (14/10) και θα είναι διαθέσιμος για τον πολύ σημαντικό εκτός έδρας αγώνα της επόμενης Κυριακής (19/10) με τον Άρη στο «Βικελίδης».