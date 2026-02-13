Παναθηναϊκός: «Μάχη» στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε - Real.gr

Την πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 και πρώτη τη δεδομένη στιγμή στον βαθμολογικό πίνακα της Euroleague, Φενερμπαχτσέ, με 19-7, υποδέχεται ο Παναθηναϊκός, στο Telekom Center Athens, την Παρασκευή (13/2, 21:15), για την 28η αγωνιστική.

Mία εβδομάδα, μετά την πολύ κακή εμφάνισή του στο Βελιγράδι και την ήττα με 78-62 από την Παρτιζάν, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, ελπίζουν να ζήσουν -μαζί με τους φιλάθλους τους- μια νύχτα όμοια με αυτήν της 3ης Φεβρουαρίου, όταν νίκησαν με 82-81 τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση, με 16-11 ρεκόρ που έχουν και η 6η Ρεάλ Μαδρίτης και ο 7ος Ερυθρός Αστέρας, κι ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι 5η με 16-10 και αγώνα λιγότερο.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετρά 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια της στη Euroleague και σερί 6-0. Θέλει δηλαδή μια έβδομη διαδοχική νίκη και 11η στα 12 τελευταία ματς απέναντι στους «πράσινους». Η τελευταία φορά που ηττήθηκε η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ήταν στις 8 Ιανουαρίου, στο Ντουμπάι, με 92-81, για την 21η αγωνιστική.

Το ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό είναι η επιστροφή των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν στην αγωνιστική δράση, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θρηνεί τον θάνατο της πολυαγαπημένης μητέρας του, μετά το θετικό αποτέλεσμα επί της Καρδίτσας, στην Greek Basketball League. Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται ότι έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό του, ενώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, είχε κάποιες μικρές ενοχλήσεις, οι οποίες δεν είναι ικανές να του στερήσουν τη συμμετοχή από το παιχνίδι με τους Τούρκους.

Οι 62 πόντοι που σημείωσε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρτιζάν την περασμένη εβδομάδα ήταν η χαμηλότερη παραγωγικότητα της σεζόν, την ώρα που μόνο ο Τι Τζέι Σορτς πέτυχε περισσότερους από 7 πόντους. Συγκεκριμένα, ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ πέτυχε 21 πόντους. Η Φενερμπαχτσέ μπορεί να… κομπάζει πως έχει την κορυφαία άμυνα αυτή την αγωνιστική περίοδο, δέχεται 79,1 πόντους μέσο όρο, ενώ ο Παναθηναϊκός δέχεται 83,5 μέσο όρο. Στην επίθεση, οι «πράσινοι» υπερισχύουν με 85,3 πόντους μ.ο., ενώ η τουρκική ομάδα έχει παραγωγικότητα 82,5 πόντους μέσο όρο.

Πάντως, στον πρώτο γύρο και συγκεκριμένα στην 16η αγωνιστική, οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη με 81-77 στην Κωνσταντινούπολη, σ’ ένα ματς που ο Κέντρικ Ναν έκανε ρεκόρ καριέρας στα κλεψίματα, με 4. Κι ενώ η Φενερμπαχτσέ μετρά περίπου δύο περισσότερα ριμπάουντ μέσο όρο από τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» μοιράζουν περίπου δύο περισσότερες ασίστ μέσο όρο από την τουρκική ομάδα.

Σε αναμετρήσεις της 27ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

EUROLEAGUE

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12-13/2/2026)

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-86

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 111-106 (παρ.)

Βαλένθια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 82-67

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία) 74-85

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) (21:15)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μονακό (Μονακό)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 19-7

Ολυμπιακός 18-9

Βαλένθια (Ισπανία) 18-10

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-10

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-11

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12

Παναθηναϊκός 16-11

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-12

Μονακό (Μονακό) 15-12

————————————

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-13

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-14

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-15

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-18

Παρτιζάν (Σερβία) 9-18

Παρί (Γαλλία) 9-18

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19

Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ