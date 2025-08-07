Παναθηναϊκός: Με τον κόσμο του κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ - Real.gr

Στον Παναθηναϊκό το ήξεραν, ο Ρουί Βιτόρια δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, αλλά το γεγονός πως η ομάδα βρίσκει στον δρόμο της μια από τις πιο ζόρικες αντιπάλους με τις οποίες θα μπορούσε να έχει κληρωθεί στα προκριματικά του Europa League, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης.

Και οι πράσινοι το απέδειξαν και απέναντι στους Ρέιντζερς και αυτό θέλουν να κάνουν απόψε (21:00) στο πρώτο από τα δυο πολύ κρίσιμα παιχνίδια κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Αυτή την φορά, μάλιστα, δεν υπάρχει το… μαξιλαράκι της εντός έδρας ρεβάνς κι έτσι το τριφύλλι καλείται από απόψε, μαζί με τον κόσμο του στο ΟΑΚΑ, να κάνει το πρώτο βήμα και να πάρει το αβαντάζ πρόκρισης ενόψει του δεύτερου αγώνα που ως γνωστόν θα γίνει επί πολωνικού εδάφους, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία.

Ο Ρουί Βιτόρια προετοίμασε τον Παναθηναϊκό δίχως τον Φώτη Ιωαννίδη και του προέκυψε και το πρόβλημα με τον Τάσο Μπακασέτα παραμονή της πρώτης αναμέτρησης με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, ωστόσο, έχει διαθέσιμο κανονικά τον Μλαντένοβιτς για το αριστερό άκρο της άμυνας, τον Μανώλη Σιώπη για τα χαφ και ασφαλώς την τελευταία, χρονικά, προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας, τον Ανάς Ζαρουρί.

Ο Μαροκινός έχει ικανοποιητικό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας, αλλά ο κόουτς των πράσινων θα κρίνει το κατά πόσο θα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει δεδομένων των ελαχίστων προπονήσεων και του καιρού που θα χρειαστεί ο παίκτης να συνηθίσει την φιλοσοφία της νέας του ομάδας.

Στα υπόλοιπα, ο Ρουί Βιτόρια έχει να πάρει αποφάσεις για τις θέσεις στα χαφ, αλλά και για τις πτέρυγες έπειτα κι απ’ όσα είδε και στην ρεβάνς με τους Ρέιντζερς και ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πολύ καλά τι θα πρέπει ν’ αποφύγει, πόσο λίγο να επιτρέψει στην ομάδα του Τουράν να έχει την μπάλα και ασφαλώς αυτή την φορά να βρει δίχτυα στις μεγάλες ευκαιρίες που θα καταφέρει να δημιουργήσει.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ έφτασε στην Αθήνα με απουσίες, αφού το γεγονός πως δεν θα είναι παρόντες οι Τραορέ και Κέβιν προκαλεί έντονο προβληματισμό στον κόουτς του συλλόγου, ωστόσο, ο Τουράν έχει λόγους να εμπιστεύεται το καλοδουλεμένο, όπως έδειξε και απέναντι στην Μπεσίκτας, σύνολο που έχει στα χέρια του.

Αναλυτικά η λίστα που δήλωσε ο Παναθηναϊκός με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για τις αναμετρήσεις με τους Ουκρανούς:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγιεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr