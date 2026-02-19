Παναθηναϊκός: Μέσα ο Σορτς έξω ο Οσμάν στον ημιτελικό με τον Ηρακλή - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών απέναντι στον Ηρακλή, στον αποψινό ημιτελικό (20:00) στο το ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου.

Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας 2025, Εργκίν Αταμάν, έθεσε εκτός δωδεκάδας τον Τσέντι Οσμάν για να ξεκουραστεί και στη θέση του Τούρκου φόργουορντ δήλωσε στην εξάδα των μη Ελλήνων παικτών τον βραχύσωμο Αμερικανό πόιντ γκαρντ Τι Τζέι Σορτς.

Εκτός, όπως και στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, έμεινε ο Κένεθ Φαρίντ.

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Ηρακλή: Γκραντ, Ναν, Σορτς, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις και Χολμς.