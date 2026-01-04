Παναθηναϊκός: Ο Ναν... έκανε τη δουλειά με την Καρδίτσα, 92-85 - Real.gr

Η Καρδίτσα προέβαλε σθεναρή αντίσταση στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αλλά με τον Κέντρικ Ναν σε μεγάλη μέρα, οι "πράσινοι" επικράτησαν 92-85 και ολοκλήρωσαν με 11-1 τον πρώτο γύρο της Basketball League, πίσω από τον αήττητο Ολυμπιακό.

Η ομάδα της Θεσσαλίας βρίσκεται στη 10η θέση με ρεκόρ 4-8.

Με «ζεστούς» τους Μπράντον Τζέφερσον και Έλις οι φιλοξενούμενοι κοίταξαν «στα μάτια» τον ΠΑΟ στο πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησαν για αρκετό χρονικό διάστημα το προβάδισμα στο σκορ. Δεν δημιούργησαν διαφορά και φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου το “ξέσπασμα” της ομάδας του Αταμάν, είδικά από τη στιγμή που ο Κέντρικ Ναν έδειξε ότι παραμένει σε εκπληκτική κατάσταση. Έτσι, στις αρχές της τρίτης περιόδου οι «πράσινοι» ξέφυγαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (63-51 στο 23΄).

Οι Θεσσαλοί το πάλεψαν, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε καλά κι έτσι ο Αταμάν επανέφερε τους βασικούς του στα τελευταία λεπτά (85-80 στο 37΄) για να μην έχει… απρόοπτα. Έτσι έφτασε στη νίκη με το τελικό 92-85. Ασταμάτητος ο Ναν με 27 πόντους (4/4 τρίποντα) και 6 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής, ενώ από την Καρδίτσα εκτός από τους δύο Αμερικανούς ξεχώρισε και ο Καμπερίδης με 12 πόντους, όλους με τρίποντα (4/7).

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 54-49, 80-70, 92-85

Διαιτητές: Σκανδαλάκης, Μάλαμας, Κωνσταντινίδου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 15 (1), Όσμαν 6, Χολμς 5, Ναν 27 (4), Ερνανγκόμεθ 9 (2), Καλαϊτζάκης 5 (1), Σλούκας 5 (1), Σαμοντούροφ 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Γιούρτσεβεν 9

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικόπουλος): Μπρ. Τζέφερσον 20 (5), Έλις 16 (1), Κασελάκης 6, Ουάσινγκτον 6, Ντ. Τζέφερσον, Χόρσλερ 13 (1), Δίπλαρος 7 (1), Καμπερίδης 12 (4), Μάντσεν 5