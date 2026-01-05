Παναθηναϊκός: Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τη Γκρέμιο για τον Τετέ - Real.gr

Οι Βραζιλιάνοι έκαναν γνωστές και λεπτομέρειες της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τη Γκρέμιο για την πώληση του ποδοσφαιριστή.

Πλέον είναι θέμα χρόνου να γίνει επίσημη η συμφωνία των δύο πλευρών για την πώληση του Τετέ στη Γκρέμιο.

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές φτάνει τα 6,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.

Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πίσω τα χρήματα που είχε ξοδέψει πριν 1,5 χρόνο για να τον αποκτήσει συν ένα επιπλέον μικρό ποσό.

Το συγκεκριμένο ποσό ο Παναθηναϊκός θα το λάβει μέχρι το 2029 και παράλληλα θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

🚨⚠️ Grêmio acertou a compra de Tetê junto ao Panathinaikos por € 6,2 milhões (cerca de R$ 40 milhões). O valor será pago de forma parcelada ao longo de quatro anos, até 2029, e o clube grego permanecerá com 20% da mais-valia em uma futura venda. Tetê é aguardado em Porto… pic.twitter.com/omloWXzvXb — Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) January 5, 2026

Πηγή: filathlos.gr