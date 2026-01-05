Παναθηναϊκός: Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τη Γκρέμιο για τον Τετέ - Real.gr

Πλέον είναι θέμα χρόνου να γίνει επίσημη η συμφωνία των δύο πλευρών για την πώληση του Τετέ στη Γκρέμιο.
Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές φτάνει τα 6,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.
Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πίσω τα χρήματα που είχε ξοδέψει πριν 1,5 χρόνο για να τον αποκτήσει συν ένα επιπλέον μικρό ποσό.
Το συγκεκριμένο ποσό ο Παναθηναϊκός θα το λάβει μέχρι το 2029 και παράλληλα θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.
Πηγή: filathlos.gr