Quantcast
Παναθηναϊκός: Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τη Γκρέμιο για τον Τετέ - Real.gr
real player

Παναθηναϊκός: Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τη Γκρέμιο για τον Τετέ

18:00, 05/01/2026
Παναθηναϊκός: Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τη Γκρέμιο για τον Τετέ

Οι Βραζιλιάνοι έκαναν γνωστές και λεπτομέρειες της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τη Γκρέμιο για την πώληση του ποδοσφαιριστή.

Πλέον είναι θέμα χρόνου να γίνει επίσημη η συμφωνία των δύο πλευρών για την πώληση του Τετέ στη Γκρέμιο.

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές φτάνει τα 6,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.

Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πίσω τα χρήματα που είχε ξοδέψει πριν 1,5 χρόνο για να τον αποκτήσει συν ένα επιπλέον μικρό ποσό.

Το συγκεκριμένο ποσό ο Παναθηναϊκός θα το λάβει μέχρι το 2029 και παράλληλα θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

 

Πηγή: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved