Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν καθοριστικά βήματα οκτάδας σε Europa και Conference League - Real.gr

Βραδιά ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης η αποψινή (27/11), με τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να παίρνουν τη «σκυτάλη» από τον Ολυμπιακό και να ελπίζουν σε θετικά αποτελέσματα. Η δράση επιστρέφει σε Europa League (5η αγωνιστική της League Phase), αλλά και Conference League (4η αγωνιστική της League Phase).

Έχοντας αυτή τη στιγμή πετύχει 2 νίκες και 2 ήττες, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (22:00) και ξέρει πως με νίκη θα πλησιάσει κι άλλο στην πρόκριση μέσω των playoffs, έχοντας όμως και σαν στόχο το απευθείας «εισιτήριο» με παρουσία στην πρώτη οκτάδα της League Phase. Η ομάδα από την Αυστρία έχει μέχρι στιγμής 4 βαθμούς (με 1 νίκη και 1 ισοπαλία) και βρίσκεται εκτός 24άδας.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς – Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς – Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Στουρμ Γκρατς (Γιούργκεν Ζάμουελ): Κρίστενσεν – Μάλιτς, Ούρμαν, Λαβαλέ, Κάριτς – Στάνκοβιτς, Χόρβατ, Τσουκουάνι, Κιτεϊσβίλι – Γκρίγκιτς – Ζατά.

Κοντά στην πρώτη οκτάδα της League Phase βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, έχοντας μαζέψει μέχρι τώρα 7 βαθμούς, με 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στην Τούμπα (19:45) τη Μπραν, με τους Νορβηγούς να έχουν τους ίδιους βαθμούς, αλλά χειρότερο συντελεστή τερμάτων από τους Θεσσαλονικείς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον – Γιακουμάκης.

Μπραν (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίτγκελαντ – Ντε Ρόεβε, Χέλαντ, Λάρσεν, Ντράγκσνες – Σόρενσεν, Κόρβινγκ, Γκούντμουνσον – Μάτισεν, Χάαλαντ, Φίνε.

Στο άλλο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον που θα κάνει «σέντρα» στις 22:00, η ΑΕΚ έχει απαιτητικό αγώνα στην έδρα της Φιορεντίνα για το Conference League. Η Ένωση έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης με το 1-1 που έφερε κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια την προηγούμενη αγωνιστική (έχει 4 βαθμούς).

Πλέον, καλείται να πάρει θετικό αποτέλεσμα μέσα στο «Αρτέμιο Φράνκι», κόντρα σε μια Φιορεντίνα που στην Serie A πηγαίνει… κατά διαόλου (στις τελευταίες θέσεις και χωρίς «τρίποντο»), αλλά στο Conference League βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση, με 2 νίκες και 1 ήττα.

Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα – Πόνγκρασιτς, Μάρι, Ρανιέρι – Φορτίνι, Μαντράγκορα, Φαγκιόλι, Σομ, Παρίζι – Κιν, Γκούντμουνσον.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις – Πινέδα, Γκρούγιτς (Περέιρα) – Γκατσίνοβιτς, Μαρίν (Μάνταλος), Κοϊτά – Ζίνι.

Η 5η αγωνιστική στο Europa League

19:45: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

19:45: Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ

19:45: Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

19:45: Λουντογκόρετς – Θέλτα

19:45: ΠΑΟΚ – Μπραν

19:45: Πόρτο – Νις

19:45: Ρόμα – Μίντιλαντ

19:45: Φέγενορντ – Σέλτικ

19:45: Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος

22:00: Γκενκ – Βασιλεία

22:00: Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη

22:00: Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκουρεστίου

22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν

22:00: Μπέτις – Ουτρέχτη

22:00: Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ

22:00: Νότιγχαμ – Μάλμε

22:00: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

22.00: Ρέιντζερς – Μπράγκα

Η 4η αγωνιστική στο Conference League



19:45 Άλκμααρ – Σέλμπουρν

19:45 Ζρίνσκι – Χάκεν

19:45 Λεχ Πόζναν – Λωζάνη

19:45 Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

19:45 Κραϊόβα – Μάιντς

19:45 Ρακόφ – Ραπίντ Βιέννης

19:45 Σίγκμα Όλομουτς – Τσέλιε

19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ράγιο Βαγεκάνο

19:45 Χάμρουν Σπάρτανς – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

22:00 Αμπερντίν – Νόα

22:00 Γιαγκιελόνια – Κουόπιο

22:00 Λέγκια Βαρσοβίας – Σπάρτα Πράγας

22:00 Μπρέινταμπλικ – Σαμσουνσπόρ

22:00 Ντρίτα – Σκέντιγια

22:00 Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας

22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας

22:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ

