Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν καθοριστικά βήματα οκτάδας σε Europa και Conference League - Real.gr

Έχοντας αυτή τη στιγμή πετύχει 2 νίκες και 2 ήττες, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (22:00) και ξέρει πως με νίκη θα πλησιάσει κι άλλο στην πρόκριση μέσω των playoffs, έχοντας όμως και σαν στόχο το απευθείας «εισιτήριο» με παρουσία στην πρώτη οκτάδα της League Phase. Η ομάδα από την Αυστρία έχει μέχρι στιγμής 4 βαθμούς (με 1 νίκη και 1 ισοπαλία) και βρίσκεται εκτός 24άδας.
Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς – Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς – Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.
Στουρμ Γκρατς (Γιούργκεν Ζάμουελ): Κρίστενσεν – Μάλιτς, Ούρμαν, Λαβαλέ, Κάριτς – Στάνκοβιτς, Χόρβατ, Τσουκουάνι, Κιτεϊσβίλι – Γκρίγκιτς – Ζατά.
Κοντά στην πρώτη οκτάδα της League Phase βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, έχοντας μαζέψει μέχρι τώρα 7 βαθμούς, με 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στην Τούμπα (19:45) τη Μπραν, με τους Νορβηγούς να έχουν τους ίδιους βαθμούς, αλλά χειρότερο συντελεστή τερμάτων από τους Θεσσαλονικείς.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον – Γιακουμάκης.
Μπραν (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίτγκελαντ – Ντε Ρόεβε, Χέλαντ, Λάρσεν, Ντράγκσνες – Σόρενσεν, Κόρβινγκ, Γκούντμουνσον – Μάτισεν, Χάαλαντ, Φίνε.
Στο άλλο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον που θα κάνει «σέντρα» στις 22:00, η ΑΕΚ έχει απαιτητικό αγώνα στην έδρα της Φιορεντίνα για το Conference League. Η Ένωση έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης με το 1-1 που έφερε κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια την προηγούμενη αγωνιστική (έχει 4 βαθμούς).
Πλέον, καλείται να πάρει θετικό αποτέλεσμα μέσα στο «Αρτέμιο Φράνκι», κόντρα σε μια Φιορεντίνα που στην Serie A πηγαίνει… κατά διαόλου (στις τελευταίες θέσεις και χωρίς «τρίποντο»), αλλά στο Conference League βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση, με 2 νίκες και 1 ήττα.
Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα – Πόνγκρασιτς, Μάρι, Ρανιέρι – Φορτίνι, Μαντράγκορα, Φαγκιόλι, Σομ, Παρίζι – Κιν, Γκούντμουνσον.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις – Πινέδα, Γκρούγιτς (Περέιρα) – Γκατσίνοβιτς, Μαρίν (Μάνταλος), Κοϊτά – Ζίνι.
Η 5η αγωνιστική στο Europa League
19:45: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις
19:45: Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ
19:45: Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ
19:45: Λουντογκόρετς – Θέλτα
19:45: ΠΑΟΚ – Μπραν
19:45: Πόρτο – Νις
19:45: Ρόμα – Μίντιλαντ
19:45: Φέγενορντ – Σέλτικ
19:45: Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος
22:00: Γκενκ – Βασιλεία
22:00: Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη
22:00: Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκουρεστίου
22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν
22:00: Μπέτις – Ουτρέχτη
22:00: Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ
22:00: Νότιγχαμ – Μάλμε
22:00: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
22.00: Ρέιντζερς – Μπράγκα
Η 4η αγωνιστική στο Conference League
19:45 Άλκμααρ – Σέλμπουρν
19:45 Ζρίνσκι – Χάκεν
19:45 Λεχ Πόζναν – Λωζάνη
19:45 Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου
19:45 Κραϊόβα – Μάιντς
19:45 Ρακόφ – Ραπίντ Βιέννης
19:45 Σίγκμα Όλομουτς – Τσέλιε
19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ράγιο Βαγεκάνο
19:45 Χάμρουν Σπάρτανς – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
22:00 Αμπερντίν – Νόα
22:00 Γιαγκιελόνια – Κουόπιο
22:00 Λέγκια Βαρσοβίας – Σπάρτα Πράγας
22:00 Μπρέινταμπλικ – Σαμσουνσπόρ
22:00 Ντρίτα – Σκέντιγια
22:00 Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας
22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ
22:00 Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας
22:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ
