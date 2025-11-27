Quantcast
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν καθοριστικά βήματα οκτάδας σε Europa και Conference League - Real.gr
real player

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν καθοριστικά βήματα οκτάδας σε Europa και Conference League

09:55, 27/11/2025
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν καθοριστικά βήματα οκτάδας σε Europa και Conference League

Βραδιά ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης η αποψινή (27/11), με τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να παίρνουν τη «σκυτάλη» από τον Ολυμπιακό και να ελπίζουν σε θετικά αποτελέσματα. Η δράση επιστρέφει σε Europa League (5η αγωνιστική της League Phase), αλλά και Conference League (4η αγωνιστική της League Phase).

Έχοντας αυτή τη στιγμή πετύχει 2 νίκες και 2 ήττες, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (22:00) και ξέρει πως με νίκη θα πλησιάσει κι άλλο στην πρόκριση μέσω των playoffs, έχοντας όμως και σαν στόχο το απευθείας «εισιτήριο» με παρουσία στην πρώτη οκτάδα της League Phase. Η ομάδα από την Αυστρία έχει μέχρι στιγμής 4 βαθμούς (με 1 νίκη και 1 ισοπαλία) και βρίσκεται εκτός 24άδας.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς – Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς – Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Στουρμ Γκρατς (Γιούργκεν Ζάμουελ): Κρίστενσεν – Μάλιτς, Ούρμαν, Λαβαλέ, Κάριτς – Στάνκοβιτς, Χόρβατ, Τσουκουάνι, Κιτεϊσβίλι – Γκρίγκιτς – Ζατά.

Κοντά στην πρώτη οκτάδα της League Phase βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, έχοντας μαζέψει μέχρι τώρα 7 βαθμούς, με 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στην Τούμπα (19:45) τη Μπραν, με τους Νορβηγούς να έχουν τους ίδιους βαθμούς, αλλά χειρότερο συντελεστή τερμάτων από τους Θεσσαλονικείς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον – Γιακουμάκης.

Μπραν (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίτγκελαντ – Ντε Ρόεβε, Χέλαντ, Λάρσεν, Ντράγκσνες – Σόρενσεν, Κόρβινγκ, Γκούντμουνσον – Μάτισεν, Χάαλαντ, Φίνε.

Στο άλλο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον που θα κάνει «σέντρα» στις 22:00, η ΑΕΚ έχει απαιτητικό αγώνα στην έδρα της Φιορεντίνα για το Conference League. Η Ένωση έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης με το 1-1 που έφερε κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια την προηγούμενη αγωνιστική (έχει 4 βαθμούς).

Πλέον, καλείται να πάρει θετικό αποτέλεσμα μέσα στο «Αρτέμιο Φράνκι», κόντρα σε μια Φιορεντίνα που στην Serie A πηγαίνει… κατά διαόλου (στις τελευταίες θέσεις και χωρίς «τρίποντο»), αλλά στο Conference League βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση, με 2 νίκες και 1 ήττα.

Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα – Πόνγκρασιτς, Μάρι, Ρανιέρι – Φορτίνι, Μαντράγκορα, Φαγκιόλι, Σομ, Παρίζι – Κιν, Γκούντμουνσον.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις – Πινέδα, Γκρούγιτς (Περέιρα) – Γκατσίνοβιτς, Μαρίν (Μάνταλος), Κοϊτά – Ζίνι.

Η 5η αγωνιστική στο Europa League

19:45: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

19:45: Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ

19:45: Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

19:45: Λουντογκόρετς – Θέλτα

19:45: ΠΑΟΚ – Μπραν

19:45: Πόρτο – Νις

19:45: Ρόμα – Μίντιλαντ

19:45: Φέγενορντ – Σέλτικ

19:45: Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος

22:00: Γκενκ – Βασιλεία

22:00: Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη

22:00: Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκουρεστίου

22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν

22:00: Μπέτις – Ουτρέχτη

22:00: Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ

22:00: Νότιγχαμ – Μάλμε

22:00: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

22.00: Ρέιντζερς – Μπράγκα

Η 4η αγωνιστική στο Conference League

19:45 Άλκμααρ – Σέλμπουρν

19:45 Ζρίνσκι – Χάκεν

19:45 Λεχ Πόζναν – Λωζάνη

19:45 Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

19:45 Κραϊόβα – Μάιντς

19:45 Ρακόφ – Ραπίντ Βιέννης

19:45 Σίγκμα Όλομουτς – Τσέλιε

19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ράγιο Βαγεκάνο

19:45 Χάμρουν Σπάρτανς – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

22:00 Αμπερντίν – Νόα

22:00 Γιαγκιελόνια – Κουόπιο

22:00 Λέγκια Βαρσοβίας – Σπάρτα Πράγας

22:00 Μπρέινταμπλικ – Σαμσουνσπόρ

22:00 Ντρίτα – Σκέντιγια

22:00 Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας

22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας

22:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν καθοριστικά βήματα οκτάδας σε Europa και Conference League

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν καθοριστικά βήματα οκτάδας σε Europa και Conference League

09:55 27/11
Παπαθανάσης: Πάνω από 56 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για τις «Νταντάδες της γειτονιάς» – Ωφελούμενοι περίπου 3.600 γονείς

Παπαθανάσης: Πάνω από 56 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για τις «Νταντάδες της γειτονιάς» – Ωφελούμενοι περίπου 3.600 γονείς

09:50 27/11
Δύο συλλήψεις στην Αττική για κατοχή πλαστών έργων τέχνης- Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

Δύο συλλήψεις στην Αττική για κατοχή πλαστών έργων τέχνης- Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

09:48 27/11
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

09:46 27/11
Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει σήμερα ένα πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει σήμερα ένα πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας

09:45 27/11
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

09:33 27/11
Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

09:28 27/11
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Φανάρι και τη Νίκαια – Σήμερα η συνάντηση με Ερντογάν

Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Φανάρι και τη Νίκαια – Σήμερα η συνάντηση με Ερντογάν

09:20 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved