Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται στη «μάχη» Europa και Conference League - Real.gr

Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μπαρτσελόνα, το ελληνικό ενδιαφέρον στην Ευρώπη στρέφεται σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Europa League, αλλά και στην ΑΕΚ στο Conference League, με την Ελλάδα να ελπίζει σε θετικά αποτελέσματα που θα βελτιώσουν και τη θέση της στη βαθμολογία της UEFA.

Η αρχή γίνεται στις 17.30 (ύστερα από αλλαγή της ώρας του αγώνα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων), με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φέγενορντ στο Europa League και την ΑΕΚ να υποδέχεται στις 19:45 την Αμπερντίν στο Conference League, πριν πάρει τη “σκυτάλη” ο ΠΑΟΚ στις 22:00, για μία δύσκολη αποστολή στην έδρα της Λιλ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις του στη φετινή League Phase του Europa League, με τη νίκη με 4-1 στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις, αλλά το πισωγύρισμα με την εντός έδρας ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς τον αναγκάζει να αναζητήσει βαθμούς κόντρα στη Φέγενορντ, η οποία “καίγεται” με τη σειρά της για βαθμούς, μετά το δικό της 0/2 στο ξεκίνημα.

Ακόμη πιο δύσκολο μοιάζει το έργο του ΠΑΟΚ, ο οποίος με μία ισοπαλία σε δύο παιχνίδια, θα αγωνιστεί κόντρα στην ισχυρή Λιλ στη Γαλλία, θέλοντας να τις “κόψει” τους πρώτους της βαθμούς στη φετινή League Phase του Europa League, αφού η γαλλική ομάδα έχει 2 νίκες σε 2 αγώνες.

Στο Conference League αντίθετα, η ΑΕΚ έχει θεωρητικά πιο εύκολο έργο, υποδεχόμενη την Αμπερντίν από τη Σκωτία στην OPAP Arena, αλλά η ήττα της στην πρεμιέρα της League Phase από την Τσέλιε έδειξε ότι κανένα ματς στην Ευρώπη δεν είναι εύκολο.

Οι πιθανές 11άδες των ελληνικών ομάδων:

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας – Τετέ, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις – Πινέδα, Μαρίν – Ελίασον, Μάνταλος, Κουτέσα – Γιόβιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μπιάνκο, Μεϊτέ – Ζίβκοβιτς, Καμαρά, Ντεσπόντοφ – Τσάλοφ.

Το πρόγραμμα στο Europa League

19:45 Σάλτσμπουργκ – Φερεντσβάρος

19:45 Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη

19:45 Μπράγκα – Ερυθρός Αστέρας

19:45 Λιόν – Βασιλεία

17:30 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

19:45 Στεάουα Βουκουρεστίου – Μπολόνια

19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άστον Βίλα

19:45 Γκενκ – Μπέτις

19:45 Μπραν – Ρέιντζερς

22:00 Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν

22:00 Λιλ – ΠΑΟΚ

22:00 Σέλτικ – Στουρμ Γκρατς

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μίντιλαντ

22:00 Γιουνγκ Μπόις – Λουντογκόρετς

22:00 Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο

22:00 Θέλτα – Νις

22:00 Μάλμε – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Το πρόγραμμα στο Conference League

19:45 Σαχτάρ – Λέγκια

19:45 Ραπίντ – Φιορεντίνα

19:45 Στρασμπούρ – Γιαγκελόνια

19:45 Ριέκα – Σπάρτα Πράγας

19:45 ΑΕΚ – Αμπερντίν

19:45 Ντρίτα – Ομόνοια

19:45 Μπρέινταμπλικ – Κουόπιο

19:45 Σκεντίγια – Σέλμπουρν

19:45 Χάκεν – Ράγιο Βαγιεκάνο

22:00 Άλκμααρ – Σλόβαν

22:00 Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Τσέλιε

22:00 Μάιντς – Ζρίνσκι

22:00 Λίνκολν – Λεχ Πόζναν

22:00 Σίγκμα Όλομουτς – Ράκοβ

22:00 Σαμσουνσπόρ – Ντιναμό Κιέβου

22:00 Κραϊόβα – Νόα

