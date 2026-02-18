Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Μεγάλο ματς για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου - Real.gr

Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση είναι ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Μύκονο στις 17:00, ενώ τρεις ώρες αργότερα (20:00) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τους Θεσσαλονικείς.
Θυμίζουμε πως στην πρώτη μέρα των προημιτελικών της εγχώριας διοργάνωσης, το Μαρούσι νίκησε τον Άρη με 87-80, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 81-67.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα:
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου — Προημιτελικοί
Μαρούσι – Άρης 87-80
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου — Προημιτελικοί
17:00 Ηρακλής – Μύκονος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
20:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου — Ημιτελικοί
17:00 Μαρούσι – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
20:00 Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου — Τελικός
20:00 Νικητής Ημιτελικού 1 – Νικητής Ημιτελικού 2 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)