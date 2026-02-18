Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Μεγάλο ματς για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου - Real.gr

Η δεύτερη μέρα των προημιτελικών του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται και οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Μύκονος ξεκινούν το ταξίδι τους στη διοργάνωση.

Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση είναι ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Μύκονο στις 17:00, ενώ τρεις ώρες αργότερα (20:00) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τους Θεσσαλονικείς.

Θυμίζουμε πως στην πρώτη μέρα των προημιτελικών της εγχώριας διοργάνωσης, το Μαρούσι νίκησε τον Άρη με 87-80, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 81-67.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα:

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου — Προημιτελικοί

Μαρούσι – Άρης 87-80

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου — Προημιτελικοί

17:00 Ηρακλής – Μύκονος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

20:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου — Ημιτελικοί

17:00 Μαρούσι – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

20:00 Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου — Τελικός

20:00 Νικητής Ημιτελικού 1 – Νικητής Ημιτελικού 2 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)