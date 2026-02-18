Quantcast
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Μεγάλο ματς για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου - Real.gr
real player

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Μεγάλο ματς για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου

12:53, 18/02/2026
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Μεγάλο ματς για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου

Η δεύτερη μέρα των προημιτελικών του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται και οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Μύκονος ξεκινούν το ταξίδι τους στη διοργάνωση.

Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση είναι ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Μύκονο στις 17:00, ενώ τρεις ώρες αργότερα (20:00) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τους Θεσσαλονικείς.

Θυμίζουμε πως στην πρώτη μέρα των προημιτελικών της εγχώριας διοργάνωσης, το Μαρούσι νίκησε τον Άρη με 87-80, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 81-67.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα:
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου — Προημιτελικοί

Μαρούσι – Άρης 87-80

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου — Προημιτελικοί

17:00 Ηρακλής – Μύκονος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

20:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου — Ημιτελικοί

17:00 Μαρούσι – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

20:00 Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου — Τελικός

20:00 Νικητής Ημιτελικού 1 – Νικητής Ημιτελικού 2 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Οι καταθέσεις - «φωτιά» και τα νέα βίντεο - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Οι καταθέσεις - «φωτιά» και τα νέα βίντεο - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

08:56 18/02
Αναστασία Χατζηδάκη: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου» - Αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ως μέλος του ΠΑΣΟΚ

Αναστασία Χατζηδάκη: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου» - Αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ως μέλος του ΠΑΣΟΚ

10:53 18/02
Σοκ στην Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

Σοκ στην Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

09:19 18/02
Γεωργιάδης: Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα - Ένταση οn air σε εκπομπή της ΕΡΤ για την Κωνσταντοπούλου

Γεωργιάδης: Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα - Ένταση οn air σε εκπομπή της ΕΡΤ για την Κωνσταντοπούλου

12:08 18/02
«Λευκό χαρτί» η prime time: Σε οριστικό φινάλε οδηγούνται σχεδόν όλες οι σειρές της τρέχουσας σεζόν

«Λευκό χαρτί» η prime time: Σε οριστικό φινάλε οδηγούνται σχεδόν όλες οι σειρές της τρέχουσας σεζόν

10:10 17/02
Τα σπάνια της ζωής: Mωρό γεννήθηκε στις 34 εβδομάδες με δύο χρώματα σε μάτια, μαλλιά, επιδερμίδα

Τα σπάνια της ζωής: Mωρό γεννήθηκε στις 34 εβδομάδες με δύο χρώματα σε μάτια, μαλλιά, επιδερμίδα

09:15 16/02
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βήμα του «Greek Freak»

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βήμα του «Greek Freak»

07:01 18/02
Τα 3 ζώδια που πνίγονται σε μία κουταλιά νερό

Τα 3 ζώδια που πνίγονται σε μία κουταλιά νερό

12:30 17/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved