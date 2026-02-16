Παναθηναϊκός: Πέρασε τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις - Real.gr

Έτοιμος να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε στη χώρα μας τα ξημερώματα της Δευτέρας και σήμερα το πρωί βρέθηκε στο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» για να περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις. Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως όλα κύλησαν ομαλά και πλέον ο πρώην ΝΒΑer αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην αποστολή του «τριφυλλιού» ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη.

Άλλωστε, όπως δήλωσε και ο Εργκίν Αταμάν μετά τη χθεσινή ήττα των «πράσινων» από τον Κολοσσό, ο Χέιζ-Ντέιβις θα αγωνιστεί κανονικά στη διοργάνωση του Κυπέλλου, ώστε να προσφέρει λύσεις και στις δύο άκρες του παρκέ.

πηγή: filathlos.gr