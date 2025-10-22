Παναθηναϊκός: «Πετάει» για το Ρότερνταμ - Real.gr

Στον… δρόμο για το Ρότερνταμ βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός.

Οι “πράσινοι” ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την πόλη της Ολλανδίας όπου την Πέμπτη (23/10) θα αντιμετωπίσουν την Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική της League Stage του Europa League.

Οι ποδοσφαιριστές του “τριφυλλιού” εμφανίστηκαν στο “Ελ. Βενιζέλος” και τράβηξαν τα βλέμματα των φίλων της ομάδας που βρέθηκαν εκεί, οι οποίοι έσπευσαν για μερικές φωτογραφίες.

Ο Χρήστος Κόντης, που πιθανότατα θα κάτσει για τελευταία φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Πελίστρι, Ντέσερς, Ρενάτο Σάντσες και Μπόκο, οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη πλήρως τους τραυματισμούς τους.

Οι “πράσινοι” θα ψάξουν ένα θετικό αποτέλεσμα για να ρεφάρουν, όσο γίνεται, την εντός έδρας γκέλα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr